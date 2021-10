Pesaro - AcroItalia 6 fantastica! Peroni: "E' una sezione che farà strada"- Tecchi: "Organizzazione da Mondiale". 03 Ottobre 2021

Hanno chiuso loro l’Europeo. Il sorteggio ha voluto così. Come accade in teatro, quando l’attore principale, la grande étoile o la prima ballerina escono per ultimi per ricevere il saluto del pubblico, così il trio italiano, per un gioco del destino, è stato l’ottavo della final eight di balance, l’ultima finale del programma odierno e dell’intera 30esima rassegna continentale. Il botto conclusivo di una serie incredibile di fuochi d’artificio. Un botto vero, che annuncia la sesta piazza europea con 26.060 (D. 1.16 E. 16.900 A. 8.300). Amalia Solzi, Elisa Jandolo Cossu e Marta Peretta migliorano di una posizione il piazzamento già storico delle qualifiche, si tengono dietro la Gran Bretagna (25.750), scavalcano l’Austria (24.970), rosicchiando un altro pezzetto del gap tecnico che ancora le divide dalla vetta. L’impressione è che se la manifestazione pesarese fosse andata avanti per un altro paio di giorni le atlete di Vignate avrebbero agganciato altre rivali. “Sono ragazze stupende, con un sentimento veramente forte per l’attività che praticano – ci svela Valter Peroni, il capodelegazione italiano – Ma devo dire che ho riscontrato la stessa atmosfera anche durante l’Age Group Competition. L’acrobatica è una disciplina ancora giovane all’interno della nostra Federazione e questo motiva chi la pratica a dare il massimo, proprio per farla conoscere più che per sé stessi. L’ambiente della sezione è sereno e collaborativo, e credo che con questi ingredienti l’Acro azzurra farà strada”. Sulla stessa lunghezza d’onda il Presidente Tecchi, che non ha fatto mancare mai il suo supporto, assistendo a tutte le gare più importanti: “Dopo la sorpresa dell’Aerobica, che è ripartita con un nuovo ciclo vincente, adesso arriva questa ulteriore bella notizia dall’Acrobatica. Hanno tutti espresso una ginnastica di livello, proporzionata al nostro ranking attuale ma superiore ad ogni mia immaginazione. Un grande applauso deve andare anche all’organizzazione – conclude il numero uno della FGI - degna di un Campionato del Mondo. Ancora una volta la Federginnastica ha dimostrato di saper ospitare qualunque evento”. Il titolo dello statico del gruppo femminile va alla Russia, leader incontrastata con 29.090. Sulla piazza d’onore sale il Portogallo con 28.790, davanti alla Bielorussia di bronzo con 28.450. Ai piedi del podio chiude il Belgio a quota 28.300, poi la Germania con 27.310 e, a seguire, un terzetto di campionesse della Martesana che ci hanno scaldato il cuore. “Dobbiamo ringraziare Marco Palella ed Erica Loiacono – dichiarano in coro le azzurre - che hanno creduto in noi, e non era scontato, Marta Rigon, la nostra tecnica che ci ha seguito in questi mesi dalla mattina alla sera motivandoci anche quando eravamo a terra, e Fabio Pigola, che ci ha fatto allenare nella sua palestra negli orari più improbabili, per venire incontro alle nostre esigenze. Grazie a Valentina Fuccaro che ha disegnato le coreografie e a Marta Lamiani, un’altra allenatrice a cui siamo molto legate e che non ha potuto seguirci come avrebbe voluto per la sua maternità, ma c’è sempre stata ed oggi era qui con il bimbo di quattro mesi. Grazie alle nostre famiglie che non sono andate in vacanza quest’estate per stare con noi a Milano e ci hanno appoggiato in tutti questi anni, sostenendo la nostra scelta sportiva in ogni modo, morale ed economico. Grazie alle nostre dolci metà che ci aspettano a casa con pazienza e a tutti i compagni dell’Age Group che facevano il tifo e ci mandavano i messaggi”. Anche Marta Rigon è carica degli stessi sentimenti e nei suoi occhi si legge l’emozione di chi ha dovuto tener duro per dare l’esempio. “Volevo ringraziare la mia mamma”, si scioglie un po’ e con questa dedica commuove tutti. Poi sono solo abbracci!

