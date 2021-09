Lignano Sabbiadoro - Rivivi le finali del Campionato Italiano Gold di Team Gym 29 Settembre 2021

L'estate azzurra non è stata contrassegnata soltanto dalle imprese olimpiche di Tokyo. A far capolino, con un seguito sempre maggiore di appassionati e neofiti che si avvicinano alla disciplina, c'è anche Il TeamGym, una delle sezioni emergenti della Federazione Ginnastica d'Italia, che continua a riscuotere grande successo e sempre più adesioni. Lo scorso 29 luglio, nella splendida cornice del Palazzetto del Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro, con l'organizzazione della società Dinamic Gym del presidente Paolo Zucchiatti, si sono svolte le finali del Campionato Italiano Gold D/I, che hanno visto la partecipazione di oltre 160 ginnasti e il ritorno sugli spalti di un pubblico entusiasta, anche se contingentato a causa delle limitazioni per il covid. Una competizione di altissimo livello, un ottimo biglietto da visita in vista del Campionato Europeo di TeamGym, in programma dal 1° al 4 dicembre a Guimares, in Portogallo, per il quale la sezione - guidata dalla Direttrice Tecnica Nazionale Ornella Padovan - si sta preparando al meglio. Il commento tecnico della gara è a cura di Bruno Lupi, direttore tecnico del Lazio e membro dello staff nazionale della disciplina.