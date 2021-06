Rimini - La festa dei partner della Ginnastica: una famiglia allargata e vincente! 27 Giugno 2021

L’area espositiva nella hall centrare dei quartieri fieristici dell’Italian Exibition Group si è colorata degli stand commerciali di tante piccole e grandi imprese che operano nel settore dello sport in generale e della ginnastica in particolare. Tra questi c’erano gli official partner della Federazione Ginnastica d’Italia, che sostengono l’attività di vertice delle squadre Nazionali ma anche l’attività di base, che poi è la linfa vitale del nostro movimento. A Rimini erano presenti Sigoa, che ha svelato i nuovi body dell’Italdonne impegnata al Flanders di Gent, in Belgio, e Pastorelli, con il suo abituale bancone multi cromatico straripante di piccoli attrezzi e accessori; e ancora i fornitori ufficiali GeoGym, Sportissimo e Pignatti con i loro grandi attrezzi, strisce, tumbling, plinti e materassini, presi d’assalto da tecnici societari e dirigenti che devono rinnovare le proprie palestre, in vista della ripartenza autunnale. Tra una pausa e l’altra, giudici e segretari di gara, le ginnaste, i ginnasti e i loro accompagnatori si sono potuti rifocillare con Uliveto, l’acqua degli sportivi, e gli snack Veggy Good, i triangolini “naturalmente irresistibili” di San Carlo. Nel citare le aziende amiche della FGI, che credono nelle nostre discipline e le sostengono ad ogni latitudine, dobbiamo ringraziare la Freddy, l’ultraventennale sponsor tecnico della Federginnastica, il beauty partner Bionike, Fastweb e Trentino Marketing, alle prese, proprio in questi giorni, con l’organizzazione, in sinergia con APT Eventi Alpe Cimbra e l’ASD Ala di Michela Baroni, dei tricolori di Ritmica, in programma dal 2 al 4 luglio a Folgaria. Mikelart, HumanTecar, TuaScuola, i Gruppi Sportivi Militari di Aeronautica e Esercito, le Fiamme Oro della Polizia di Stato e l’Istituto per il Credito Sportivo, senza dimenticare la Gazzetta dello Sport e i Viaggi del Perigeo, rispettivamente, media e travel partner, chiudono il cerchio di una squadra vincente che ha tanta voglia di continuare a volare!