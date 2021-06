Folgaria – Campionati Assoluti di Ginnastica Ritmica. Come acquistare i biglietti! 23 Giugno 2021

Dopo le restrizioni dovute alla pandemia, i palazzetti dello sport riaprono finalmente al pubblico. L’appuntamento che vedrà i fan della Ginnastica sedersi sugli spalti sarà il Campionato Italiano Assoluto di Ritmica, organizzato - dal 2 al 4 luglio - da Trentino Marketing, l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra, e dall’ASD Ala, che hanno ricevuto il mandato direttamente dalla Federazione Ginnastica d’Italia. Il Palafolgaria di Via Nazioni Unite 21b, si appresta ad ospitare dunque le ginnaste impegnate negli assoluti e nel campionato d’insieme GOLD 2021, per una tre giorni di grande spettacolo.

Biglietti:

I biglietti saranno acquistabili da oggi, mercoledì 23 giugno. Considerata la riduzione dei posti all’interno della struttura di gara dovuta al rispetto delle norme Covid-19, l’organizzazione intende concedere ai genitori e agli accompagnatori delle atlete il diritto di prelazione sull’acquisto dei biglietti (ogni biglietto è valido solo per una competizione). Pertanto, dal 23 giugno al 27 giugno 2021, l’acquisto sarà riservato solo questi ultimi. I genitori e gli accompagnatori, al momento dell’acquisto, dovranno indicare anche il nome della Società di appartenenza. A partire dal 28 giugno 2021, invece, verrà aperta a tutti la possibilità di acquistare i biglietti per i posti rimanenti, nel rispetto di tutte le normative anti contagio. Ricordiamo che la capienza massima dell’impianto è di 375 persone.

Modalità di acquisto:

I biglietti potranno essere acquistati scrivendo all’indirizzo info@alpecimbra.it, sarà necessario inviare per e-mail la copia del pagamento per confermare l’acquisto del biglietto. Gli orari di apertura della biglietteria sono dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Tariffe:

• Tariffe biglietti riservate a coloro che effettuano il booking tramite APT:

qualificazione finale + allieve = € 20.00

qualificazione giovanile 1° gruppo = € 15.00

qualificazione giovanile 2° gruppo = € 15.00

qualificazione open 1° gruppo = € 15.00

qualificazione open 2° gruppo = € 15.00

concorso generale assoluto = € 15.00

finali giovanile open assoluto = € 20.00

Bambini con età inferiore ai 5 anni e disabili GRATUITO



• Tariffe biglietti senza convenzione booking alberghiero:

qualificazione finale + allieve = €25.00

qualificazione giovanile 1° gruppo = €20.00

qualificazione giovanile 2° gruppo = €20.00

qualificazione open 1° gruppo = €20.00

qualificazione open 2° gruppo = €20.00

concorso generale assoluto = €20.00

finali giovanile open assoluto = € 25.00

Bambini con età inferiore ai 5 anni e disabili GRATUITO