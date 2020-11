FGI e San Carlo, una partnership Veggy Good! 17 Novembre 2020

San Carlo, azienda leader del mercato italiano chips e snack, è partner della Federazione Ginnastica Italiana con Veggy Good, naturalmente irresistibile. Novità assoluta tra gli snack, Veggy Good San Carlo unisce il mondo della natura (Veggy) e il gusto (Good) per conquistare. Gli snack Veggy Good sono triangolini non fritti, particolarmente sottili e croccanti, disponibili in tre sfiziose varianti: tre fagioli neri). Unici nel loro genere, incontrano le esigenze dei consumatori giovani e dinamici, di chi è alla ricerca di naturalità ed equilibrio e rappresentano la soluzione ideale anche per gli sportivi, tanto da essere stati scelti come prodotto ufficiale dagli atleti della FGI.

La FGI, decana delle Federazioni Sportive riconosciute dal Coni, con i suoi 150 anni di vita, compiuti lo scorso anno, promuove ed organizza su tutto il territorio (con 1.300 società sportive affiliate, 150.000 tesserati e un numero di praticanti, complessivo, che si aggira intorno alle 700.000 unità, soprattutto adolescenti e a prevalenza femminile) le diverse discipline sportive di Artistica, Ritmica, Trampolino Elastico, Aerobica, Acrobatica, Team Gym e Parkour, a tutti i livelli e per tutte le età, nonché le innumerevoli attività che i suoi atleti, amatori o agonisti, praticano ogni giorno con passione e dedizione. La Federginnastica, Ente Morale dal 1869, da sempre vicina al mondo dell’istruzione e della scuola, ha nel suo DNA una grande vocazione olimpica, come testimoniano le 30 medaglie vinte nell’arco della sua lunga storia. Fair play, rispetto dell’avversario, ricerca della perfezione e il superamento dei propri limiti, ma anche il benessere e i corretti stili di vita, sono tra i principi fondanti del movimento ginnico, forte di una tradizione ultrasecolare ma sempre proteso, grazie ad un continuo ricambio generazionale, alle nuove sfide del futuro. Con quasi 120 mila like sulla pagina Facebook, oltre 63 mila follower su Instagram e 47 mila iscritti al proprio canale YouTube, la FGI può contare su una base sempre connessa, anche al tempo del distanziamento sociale. I prossimi impegni internazionali vedranno le Farfalle della Ritmica in pedana agli Europei di Kiev, in Ucraina, a fine novembre, e gli azzurri e le azzurre dell’Artistica impegnati agli Europei di Mersin in Turchia, a dicembre. Nel 2021, sulla road to Tokyo, dove la ginnastica ha già qualificato 14 ginnasti, le rappresentative italiane torneranno in azione, ancora nelle rassegne continentali, ma soprattutto, dopo l’estate, ai Campionati del Mondo, nei quali hanno spesso lottato per il podio, facendo risuonare, sia con i senior, sia a livello juniores, l’Inno di Mameli ad ogni latitudine del globo, portando sempre in alto l’orgoglio del Bel Paese.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership, perché crediamo che quella tra San Carlo e la Federazione Ginnastica Italiana sia una perfetta combinazione – ha dichiarato Susanna Vitaloni, Vice Presidente e Amministratore Delegato San Carlo-. I nuovi Veggy Good, infatti, sono ideali per gli atleti e per tutti coloro che praticano attività sportiva poiché abbinano un profilo nutrizionale equilibrato ad un gusto irresistibile. San Carlo crede fermamente da sempre nell’importanza dello sport e dei suoi valori positivi quali il sano agonismo per imparare a confrontarsi con gli altri e la tenacia nel non mollare mai. Concetti di grande importanza anche nella vita di tutti i giorni”.

“La corretta alimentazione è il fondamento di ogni attività sportiva e i nostri atleti sanno che per sfamare le proprie ambizioni bisogna nutrirsi nel modo giusto – ha aggiunto il cav. Gherardo Tecchi, Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia – È per questa ragione che valutiamo sempre con molta attenzione le partnership nel settore alimentare e quello con San Carlo è un accordo di qualità, come lo sono i suoi prodotti. Che aziende così importanti si leghino alla ginnastica è per noi motivo d’orgoglio, al tempo stesso siamo consapevoli di portare a chi ci sceglie un ambiente sano. L’auspicio reciproco è di risultare “naturalmente irresistibili” anche in pedana, vincendo insieme la medaglia del gusto e della migliore esecuzione sportiva, entrambi sazi dei rispettivi risultati”.

Con queste condivise motivazioni e finalità, San Carlo ha voluto così affiancare e supportare la Federazione Ginnastica Italiana che interpreta idealmente, anche con i suoi specifici settori dedicati al fitness ed alla salute, le peculiarità della nuova linea di prodotti Veggy Good, in grado di apportare gusto ed equilibrio alla nostra attività quotidiana.

Il progetto sarà accompagnato da una campagna multicanale innovativa con particolare attenzione al digitale.