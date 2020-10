Firenze - Il Comitato Toscana va avanti nel segno di Fabrizio Lupi 18 Ottobre 2020

A Montespertoli, in provincia di Firenze, si è tenuta l’Assemblea Regionale Ordinaria del Comitato Toscana che ha proclamato il dirigente uscente, Fabrizio Lupi, presidente anche per il quadriennio entrante. La commissione verifica poteri composta da Alice Bettini (Presidente), Adriano Capitanio (Segretario) e Aniello Veneri, dopo aver verificato la presenza di 37 votanti, ha proclamato l’elezione del nuovo numero uno, forte di 220 voti e 4 schede bianche, e dei seguenti consiglieri regionali: Marcello Cicconi (192), Mauro Selvi (154), Silvano Fei (148), Lara Filippi (128), Adamasco Cupisti (123), Sarah Lopes Pegna (100), Simone Rossi (79) e Francesco Prunetti (69). Presenti all’assise gigliata i consiglieri nazionali Grazia Ciarlitto e Pierluigi Miranda. La Toscana dunque prosegue sulla via tracciata negli anni passati – piena di successi, suffragati anche dall’esito delle urne - che per tradizione e competenze si interseca con la Road to Paris 2024 e la vita dell’intero movimento ginnico italiano.