Incontri formativi GAF - Il Prof. Gatti: "Personalità e cervello agonistico" 17 Maggio 2020

Alla presenza del Presidente Federale Cav. Gherardo Tecchi, del Vice Presidente Prof. Valter Peroni, del DTN GAF Enrico Casella con il suo staff e sotto l'egida del CeDiR - il Centro Didattico e Ricerche FGI - diretto da Claudio Scotton, si è tenuta la seconda edizione di "Videoinforma" - dopo il successo della prima su "Ginnastica e Forza" con il Presidente FIPE Antonio Urso - che ha avuto per titolo "Personalità e cervello agonistico". Relatore una prestigiosissima conoscenza della FGI, il prof. Mauro Gatti, collaboratore scientifico della Federazione. Il Prof. Gatti ha posto l'accento sullo sviluppo della personalità dei giovani ginnasti e il contributo che i tecnici possono dare sulla costruzione del cosìddetto "cervello agonistico", questo risultato di due milioni di anni di adattamento all'ambiente è stato dimostrato dalle più recenti teorie scientifiche sull'evoluzione umana. Sempre più spesso crediamo che sia possibile avere successo in qualcosa: nello sport, nello studio, nel lavoro, solo se siamo portati o se riceviamo una spinta o una ricompensa che prescindono dall'intima soddisfazione di svolgere bene ciò che ci prefiggiamo. Siamo motivati, certo, abbiamo delle ambizioni, degli scopi, ma molto spesso non riusciamo a mantenere con costanza la nostra motivazione. Il Prof.Gatti ha aperto per tutti i tecnici una riflessione utile per il loro sviluppo professionale e ci ha spiegato come contribuire e trovare in sè stessi la forza di raggiungere un obiettivo e costruire con altri il futuro dei nostri giovani ginnasti. l’incontro è stato senza dubbio un momento di riflessione e di stimolo per affrontare più approfonditamente tematiche psico-pedagogiche correlate non solo al mondo dello sport di alto livello ma soprattutto a quello dello sport giovanile e di base.