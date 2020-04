Il seminario web del CONI su Tokyo 2020. Presente il DTN Casella: "Utile confronto tra criticità e opportunità" 29 Aprile 2020

Criticità, ma anche opportunità da cogliere per ripensare lo sport in un momento storico inedito e difficile, soprattutto per ripensare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 dopo il rinvio di un anno della competizione. Lo sport azzurro, dopo due mesi di lockdown, ha voglia di ripartire, anzitutto gli atleti di alto livello che, dal prossimo 4 maggio per gli sport individuali, cominceranno ad allenarsi. Il seminario via web “Tokyo 2020, la ripresa delle attività di alto livello tra criticità ed opportunità. Esigenze e proposte operative”, organizzato dall’Area della Preparazione Olimpica del CONI, attraverso l’Istituto di Scienza dello Sport, è stata l’occasione per i Direttori Tecnici delle varie Nazionali di ritrovarsi e confrontarsi sull’argomento.

“Grazie all’Istituto di Scienza dello Sport possiamo sfruttare questo momento per fare una riflessione collettiva - ha dichiarato il Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati in apertura del seminario - Ringrazio tutti DT per gli spunti offerti per ripartire. Ho insistito affinché fossero messe tra le criticità infinite anche delle opportunità che dobbiamo saper cogliere. Le Olimpiadi le vince chi sa adattarsi meglio, si vincono su un dettaglio e almeno noi che siamo la punta dell’iceberg sportivo dobbiamo vedere questo momento con quello spirito di positività che gli altri non vedono. Dopo il DPCM di ieri, dal 4 maggio gli atleti possono cominciare a fare qualcosa e viviamo queste due settimane fino al 18 maggio come una ripartenza collettiva anche per gli sport di squadra. È indiscutibile che tutto sarà molto più complesso, ma anche lo sport deve adattarsi nel più breve tempo possibile. Siamo tutti concentrati su Tokyo ma cerchiamo di sfruttare questo momento per arrivare prima ad organizzarci nel miglior modo possibile perché non sarà più come prima. Il 98% degli atleti olimpici si allena in società governate da volontari – ha detto Mornati sullo sport di base - Dobbiamo mettere in sicurezza le associazioni sportive e metterci dentro i nostri atleti di livello”.

Il momento di approfondimento, moderato e sviluppato da Giampiero Pastore, Responsabile della Scienza e Sport del CONI, ha visto la partecipazione del Direttore Tecnico Nazionale di Artistica femminile della Federginnastica Enrico Casella: “E’ stato un utile momento di confronto per capire le difficoltà del momento e le opportunità per ripartire – ha detto il DTN che segue le Fate all’Accademia di Brescia – Il nuovo DPCM ci dà pian piano la possibilità di ricominciare con gli allenamenti e ci stiamo preparando per farci trovare pronti quando potremo tornare alla normalità, sempre con la massima attenzione ai rischi e al rispetto delle misure di sicurezza”, ha concluso Casella.

Tra i presenti, inoltre, Alessandro Donati - Metodologia dell’allenamento Scienza Dello Sport CONI, Pierluigi Aschieri – Direttore Tecnico Karate Fijlkam, Gianlorenzo Blengini - Direttore Tecnico Pallavolo Maschile Fipav, Cesare Butini - Direttore Tecnico Nuoto FIN, Alessandro Campagna - Direttore Tecnico Pallanuoto Maschile FIN, Davide Cassani - Direttore Tecnico Ciclismo FCI, Franco Cattaneo - Direttore Tecnico Canottaggio FIC, Andrea Cipressa - Direttore Tecnico Fioretto FIS, Valter Di Salvo - Responsabile Area Performance e Ricerca FIGC, Antonio La Torre - Direttore Tecnico Atletica Leggera FIDAL e Cesare Pisoni - Direttore Tecnico Snowboard/Freestyle FISI.