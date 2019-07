Follonica - Test event del Team Italia con le Farfalle e le individualiste. Porte aperte al PalaGolfo! 26 Luglio 2019

Un bel weekend di Ginnastica Ritmica al PalaGolfo di Follonica, che sabato 27 e domenica 28 luglio riunirà il meglio del meglio della sezione azzurra. Infatti, la Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani ha convocato – per unirsi alla Squadra delle Farfalle già in collegiale estivo nella città toscana – le quattro individualiste italiane Milena Baldassarri, Alexandra Agiurgiuculese, Alessia Russo e Sofia Maffeis per una due giorni di allenamento finalizzata al controllo e alla valutazione delle ginnaste, in vista degli importanti appuntamenti che attendono la Ritmica nei prossimi mesi. I due avieri dell’Aeronautica Militare – cresciute rispettivamente nella Faber Fabriano e nell’Udinese e accompagnate a Follonica dalle tecniche Julieta Cantaluppi e Spela Dragas – la ginnasta dell’Armonia d’Abruzzo, fresca medaglia d'argento al nastro nell’Universiade - seguita dalla sua allenatrice Germana Germani - e la giovane promessa della Polisportiva Varese allenata da Irina Roudaia si sottoporranno a un controllo dei propri esercizi sia sabato pomeriggio che domenica mattina poi resteranno in collegiale permanente fino alla vigilia del fondamentale Mondiale di Baku a settembre, qualificante per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il weekend si concluderà domenica sera quando, a partire dalle ore 21.15 al PalaGolfo di Follonica, andrà in scena un test event sottoposto alla valutazione della “commissione tecnica” composta dal membro del comitato tecnico FIG Daniela Delle Chiaie, dall’omologa per la UEG Elena Aliprandi e dalle giudici internazionali Emanuela Agnolucci e Maria Isabella Zunino Reggio. Sarà l’occasione per valutare e fare il punto sulle ginnaste all’inizio della preparazione per le tappe estive del circuito di World Cup che si svolgeranno a Minsk in Bielorussia (16-18 agosto), Cluj Napoca in Romania (23-25 agosto), Kazan in Russia (30 agosto-1° settembre) e Portimao in Portogallo (6-8 settembre). Ma soprattutto in vista della rassegna iridata azera, in programma dal 16 al 22 settembre in Azerbaijan, che darà la chance alle individualiste azzurre che saranno convocate di qualificarsi per l’Olimpiade nipponica. Le Farfalle, invece, il pass lo hanno conquistato con ben due anni di anticipo ma – sotto l’occhio vigile della Maccarani e del suo staff composto da Olga Tishina, Chiara Ianni e dalla coreografa Federica Bagnera – continueranno la propria preparazione per farsi trovare pronte agli appuntamenti internazionali che le attendono. L’esibizione del Team Italia sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito, quindi accorrete numerosi all’allenamento a porte aperte!

Di Giorgia Baldinacci