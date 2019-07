Follonica - Allenamento a porte aperte delle Farfalle in preparazione per i Mondiali di Baku 17 Luglio 2019

Sabato 20 luglio, alle ore 17, il PalaMicheli di Follonica - la casa della Squadra nazionale di Ginnastica Ritmica durante il periodo estivo - aprirà le porte per l'allenamento delle Farfalle azzurre in preparazione per i campionati del Mondo di Baku, in programma dal 16 al 22 settembre. Ingresso libero, non mancate.

Crediti foto: Simone Ferraro/FGI