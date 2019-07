Treviglio - 4 Motori per l'Europa. La Germania vince l'edizione 2019 15 Luglio 2019

Si è svolta sabato 13 luglio, al PalaFacchetti di Treviglio, la 31ª edizione della "4 motori per l’Europa", manifestazione sportiva che, da diversi anni, porta al confronto amichevole diverse regioni d’Europa. Quest’anno protagoniste sono state la Lombardia, il Rhone-Aples (Francia), il Baden Wurttemberg (Germania) e le Fiandre (Belgio) nelle discipline di Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica e Trampolino Elastico. Le delegazioni presenti hanno schierato i migliori atleti junior. Anche quest'anno la competizione ha premiato con l'ambito trofeo “4 Motori per l’Europa” la delegazione che ha ottenuto il migliore punteggio nell'All around, sommando quelli delle diverse discipline. Un confronto sportivo che, pur essendo amichevole, è sempre di alto livello. Quest’anno ha trionfato la delegazione del Baden-Wurttemberg, al secondo posto la delegazione della Lombardia mentre, sul terzo gradino del podio lombardo, è salita la delegazione di Rhone-Alpes. Le Fiandre hanno schierato solo atlete di Ginnastica Artistica femminile che, però, hanno vinto la prova di specialità. Al termine della competizione tutte le delegazioni e gli ospiti si sono diretti al Castello di Cassano d’Adda, dove si è svolta la consueta cena di gala. Nel 2020 l’evento si sposterà in Francia, precisamente a Grenoble. Per i 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia, il Comitato regionale Lombardia ha avuto l’onore di ospitare l’evento in collaborazione con la società organizzatrice Trevicass e con il patrocinio di Regione Lombardia, del comitato regionale CONI, del Comune di Treviglio e del Comune di Cassano d’Adda. In tribuna autorità erano presenti il Vice Presidente vicario FGI Valter Peroni - in rappresentanza del numero uno della Ginnastica, il Cav. Gerardo Tecchi - il Consigliere regionale del CONI Marco Riva, il Sindaco di Treviglio e Assessore allo sport Juri Imeri, il sindaco di Cassano d’Adda, Roberto Maviglia, l’assessore allo sport Vittorio Caglio, il Presidente del comitato regionale FGI Lombardia Oreste De Faveri, il suo vice Nicolò Maffeis e i consiglieri regionali Simonetta Lissoni, Danilo Gazzoli e Alessandro Castelli, il Presidente della società Trevicass, Massimo Lo Cascio, e il cav. del lavoro Giuseppe Leoni. Presenti all’evento anche atleti della Nazionale Italiana maschile e femminile di Artistica: Luca Lino Garza, Asia D'Amato, Alice D'Amato, Elisa Iorio, Giorgia Villa ed Elisa Meneghini nonchè la più volte campionessa italiana Assoluta dei piccoli attrezzi Veronica Bertolini.