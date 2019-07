Dornbirn - Al via la 16ª World Gymnaestrada 07 Luglio 2019

Con la prima riunione dei capi delegazione, si apre ufficialmente la 16ª World Gymnaestrada a Dornbirn, in Austria. Guidata dalla Direttrice Tecnica nazionale GpT Emiliana Polini, con il collaboratore Pietro Natalicchio e i componenti dello staff FGI Catia Rosi, Elisabetta Boni, Laura Gagliardi, Massimo Monticelli e Luigi Di Tavi, seguiti costantemente dall’Italia dal vice presidente Rosario Pitton e dal team manager Fabio Gaggioli, impegnati nell’Universiade di Napoli - la delegazione Italiana composta da circa trecento partecipanti in rappresentanza di: Ginnastica Alba, La Trottola, Ma.Mo.Ti., Le Maripose, Fuori Quota, Forza e Coraggio, Petrarca Arezzo, Virtus Pasqualetti, Virtus Reggio, Libertas Jesi, Panaro Modena, Kodokan, Gruppo Regionale Sardegna, ha raggiunto Dornbirn dove, da domani, inizierà il programma delle “groups performance”. Le olimpiadi della Ginnastica per Tutti vedono riuniti oltre 18mila partecipanti provenienti da 66 paesi del mondo. Il programma, del tutto non competitivo, prevede esibizioni di gruppo dove i colori, i sorrisi e l'allegria sono gli ingredienti principali. Sono inoltre previste delle serate nazionali e alle 18.00 di giovedì 11 luglio sarà proprio l'Italia a presentare la sua serata di emozioni dal titolo “Yesterday, today, tomorrow”, un viaggio lungo i 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia, appositamente preparato per l'occasione.