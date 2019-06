Fermo - Il Comitato regionale Marche celebra i 150 anni della FGI 16 Giugno 2019

I festeggiamenti per i 150 anni della FGI continuano. Oggi a Fermo, nella bellissima sala dell'Auditorium San Filippo Neri - messa a disposizione dal Comune - sono stati premiati gli ex presidenti del Comitato regionale Marche, i presidenti delle società marchigiane che, negli anni, hanno militato in serie A, i ginnasti di tutte le sezioni che hanno preso parte alle più prestigiose rassegne internazionali, dagli Europei alle Olimpiadi e Armando Guidi, il più anziano consigliere del comitato marchigiano. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente federale Gherardo Tecchi - accompagnato dal suo vice, Rosario Pitton e dal consigliere nazionale Fedele Massimo Anglani - del numero uno del CONI regionale, Fabio Luna, dell’attuale presidente del comitato regionale Marche, Marco Baioni, del primo cittadino di Fermo, Paolo Calcinaro, dell’assessore allo sport della Regione, Fabio Sturani e della giornalista Ilaria Leccardi, curatrice del libro celebrativo del 150º della FGI, edito da Bradipolibri