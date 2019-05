Koper - Timmy, vite parallele: questa volta non è una fiction! 31 Maggio 2019

Seconda giornata di qualificazione a Koper, in Slovenia, dove è in corso la World Challenge Cup 2019 di ginnastica Artistica, conclusasi con l’ammissione di Tommaso De Vecchis alla finalissima delle parallele. Il ventisettenne di Como, in forza alla ginnastica Salerno, conquista il pass grazie alla quinta piazza odierna e al personale di 13.50 (Difficoltà 5.50). Più attardato, malgrado una discreta prestazione, il compagno di nazionale, Edoardo De Rosa, decimo e seconda riserva con 13.10. Ottima invece la serie di salti di Timmy alla sbarra: Yamawaki, Kolman e Kovacs però non bastano. L’infilata giro non riconosciuta dalla giuria D relega il ginnasta lombardo in 11ª posizione. Al volteggio Filippo Castellaro, unico Italiano in gara per questa specialità, ottiene 13.70 nel primo salto e un 12.60 nel secondo, sporcato da un arrivo impreciso. Considerato il livello degli avversari il mestrino allenato da Gianmatteo Centazzo resta fuori dall’ottetto d’elite della Coppa del Mondo, confermando però il suo processo di maturazione. Soddisfatti i tecnici Pamela Cauli e Alberto Busnari, al seguito della delegazione italiana a Capodistria. Domani si assegnano le prime medaglie al corpo libero, al cavallo con maniglie e agli anelli. Dita incrociate e diretta su Volare TV!