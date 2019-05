Pomigliano – Aerobica, Categoria Junior A, il nuovo che avanza... 12 Maggio 2019

Pomeriggio dedicato alla categoria junior A di Ginnastica Aerobica Gold al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco. Una categoria dimostratasi davvero interessante, per qualità e quantità dei suoi contenuti, quella scesa in pedana nella cittadina vesuviana, con atleti pronti a volgere il proprio sguardo all’attività internazionale.Successi di Giulia Mazza dell’Artistica Porto S. Elpidio nell’individuale JA1, davanti a Bianca Sulzer della Joy Gym e Matilde Valli della Sanbughè. Nelle JA2 la vittoria è andata a Maria Chiocca del California Center Club seguita sul podio da Luiza Pedo Conte dell’Aerobica Evolution ed Elena Ciccarelli della Joy Gym. Fra i maschi JA1 Valerio Calò del Laboratorio del Benessere ha preceduto Cristian Tagliente della Ginnastica Francavilla e Samuele Del Bianco della Gymnova, mentre negli JA2 Maurizio Lubrano Lavadera della Chige ha staccato di oltre un punto Francesco Salvato della Ghisalbese e Carlo Mingolia della Ginnastica Francavilla. Lo stesso Maurizio Lubrano Lavadera ha bissato il successo nella gara di coppia mista con la compagna di club Marcella Lucci con 19.45 davanti al binomio Salvato/Crotti della Ghisalbese accreditati di punti 18.05, ed a quello composto da Magnante/Santucci della Fit Together con 17.25. Nel trio ancora un successo per il California Center Club che ha superato di misura la Ghisalbese giunta con due formazioni sugli altri due gradini del podio, ma che si è presa, però, una bella rivincita con il gruppo, andando a vincere proprio davanti al California Center Club e all’Aerobic Fusion. Alle premiazioni hanno provveduto il Presidente federale, cav. Gherardo Tecchi, il Vicepresidente Rosario Pitton, il Presidente del C.R. FGI Campania Aldo Castaldo, il Consigliere regionale Graziano Piccolo, il Presidente del C.R. FGI Lazio Paolo Pasqualoni, la Presidente del C.T. Aerobica U.E.G. Maria Cristina Casentini, Il Taem Manager Walter Muzzi, la D.T.N. Ae Luisa Righetti e la Presidente della società organizzatrice Raffaela Lanza.