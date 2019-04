Baku - Coppa del Mondo: Prima giornata senza azzurre in finale. 26 Aprile 2019

Prima giornata di gara in Coppa del Mondo a Baku. La Squadra nazionale Italiana nell’esercizio con le 5 palle non va oltre la nona piazza, ferma a quota 21.650, di un decimo dietro Israele e davanti alla Cina, decima su 25 Paesi partecipanti con 21.550. Al comando la Russia che con un perentorio 26.050 stacca il Giappone, secondo nella routine con un solo attrezzo a 24.900, e la Bielorussia terza a 24.500. Ai piedi del podio l’Ucraina (23.050) e la Bulgaria, addirittura quinta con 23.550. Tanti, quindi, i gruppi blasonati che sono ancora al lavoro alla ricerca della perfezione, soprattutto in vista dei Campionati del Mondo qualificanti che si disputeranno proprio a Baku, il prossimo settembre. Cinque i pass olimpici che verranno messi in palio sulla pedana azera, con gli Insiemi russi, bulgari e il sestetto della Maccarani già ammessi, grazie al podio nella rassegna di Sofia 2018. I clamoroso ritardo l’Azerbaijan piombato al ventesimo posto della World Cup casalinga con 15.750. "Stiamo lavorando per rendere la nostra routine più sofisticata – aveva dichiarato alla vigilia Siyana Vasileva, figlia dell’allenatrice capo Mariana. Abbiamo ancora tempo per perfezionarla. Vogliamo solo fare del nostro meglio per ripagare la fiducia che la Federazione e il nostro pubblico hanno riposto in noi ". Lo stesso discorso vale per la Maurelli e compagne, che dopo le medaglie e i riconoscimenti a Pesaro, si stanno battendo con onere e grande impegno, nelle altre tappe del Circuito FIG, malgrado abbiano la qualificazione per Tokyo 2020 in tasca. Domani torneranno alla National Gymnastics Arena dove nel 2014 l’Italia vinse l’argento continentale all-around per riprovarci nel misto e conquistare almeno una delle finali di domenica (Diretta www.volare.tv). A livello individuale Alexandra Agiurgiuculese (CE 19.500 – PA 18.350) e Milena Baldassarri (CE 19.350 – PA 18.450), rispettivamente 11ª con 37.850 e 12ª con 37.800 a metà del Concorso generale. Le due italiane, separate da mezzo decimo di punto ed entrambe fuori dalle finali, hanno un ritardo di 5 punti e mezzo dalla leader provvisoria, la russa Dina Averina (43.300). Bene l’israeliana Linoy Ashram che con il totale di 41.800 è riuscita a precedere l’altra Averina, Arina, più pulita della gemella, soprattutto al cerchio, e solo terza con un 40 tondo. Sabato si chiude il completo delle 70 etoile in competizione con le prove a clavette e nastro. Il 28 aprile la sfida delle migliori otto per disciplina, live e in esclusiva, per gli abbonati a Volare TV.

