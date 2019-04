Genova - Inaugurato il nuovo Palazzetto dello Sport di Sant'Eusebio 18 Aprile 2019

Un altro traguardo è stato raggiunto dalla FGI a livello di impiantistica sportiva. A Genova, in via Superiore Rocche di Bavari 88, è stata inaugurata la Palestra Sant'Eusebio, frutto di una costante sinergia tra la Federginnastica, il Comitato Regionale Liguria del Presidente Giuseppe Raiola e le amministrazioni locali. Un obiettivo importante che aiuterà non solo l'intero movimento ginnico genovese ma anche quello dell'intera regione, vista la posizione geograficamente strategica del proprio capoluogo. "Un plauso e un sentito ringraziamento da parte mia e dell'intero consiglio federale va a tutti i protagonisti di questo importante traguardo - ha affermato il Presidente federale Gherardo Tecchi - Con la concessione delle attrezzature sportive abbiamo permesso di terminare un progetto ambizioso che è ora è realtà. Sono sicuro che presto tutti raccoglieremo i frutti di questo investimento".