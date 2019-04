Brescia: Vanessa Ferrari si opera. Casella: "vuole sempre il massimo" 04 Aprile 2019

Intervento chirurgico nei prossimi giorni per Vanessa Ferrari, che ha come obiettivo la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo2020. La campionessa bresciana ha deciso di andare sotto i ferri il prossimo 16 aprile: ad operarla per una protuberanza ossea ad un piede e per una borsite all'altro il dottor Giacomo Zanon, specialista in Ortopedia e Traumatologia presso il Policlinico San Matteo a Pavia. "A seguito del precedente intervento, il piede le fa sempre male e non le consente di spingere al massimo, siccome la prossima gara e' a fine novembre, preferisce anticipare i tempi" ha detto all'Italpress lo storico allenatore di Vanessa, Enrico Casella, in procinto di partire con la Nazionale femminile, di cui è il Direttore Tecnico, per gli Europei Individuali di Artistica, in programma dal 10 al 14 aprile a Stettino, in Polonia (Diretta Rai Sport + HD). "Ha deciso per questo duplice intervento così a novembre potra' riprendere il suo percorso verso Tokyo arrivando al massimo possibile delle sue prestazioni. Vuole provare ad essere ancora al massimo" ha detto Casella. La campionessa azzurra tornerebbe per la tappa di coppa del mondo in programma a Cottbus a novembre, quindi disputerebbe quella di Melbourne a febbraio 2020, infine a marzo Baku e Doha.