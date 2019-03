Pesaro - Presentata la World Cup del 150° FGI. Le finali di domenica in diretta su La7 29 Marzo 2019

Si è svolta oggi presso la Sala del Consiglio del Comune di Pesaro la conferenza stampa di presentazione dell’XI edizione della tappa italiana della World Cup di Ginnastica Ritmica, in programma alla Vitrifrigo Arena dal 5 al 7 aprile. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti il Sindaco Matteo Ricci, il delegato del presidente della Regione Marche per lo sport Fabio Sturani, il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi, il numero uno del Coni regionale Fabio Luna, la presidente del Comitato organizzatore “Turismo & Sport” Paola Porfiri e il presidente di Aspes Spa Luca Pieri. 74 individualiste e 19 gruppi, per un totale di 185 atlete in rappresentanza di 40 Nazioni provenienti da ogni latitudine del globo si alterneranno sulle pedane dell’Astronave pesarese nell’anno del 150° di fondazione della FGI. La rassegna marchigiana aprirà la stagione della Coppa del Mondo 2019, contrassegnata dalle successive prove di Sofia, in Bulgaria (12/14 aprile), Tashkent, in Uzbekistan (19/21 aprile) e Baku, Azerbaijan (26/28 aprile). C’è grande attesa tra gli appassionati per i nuovi e inediti esercizi d’insieme montati dalla DTN Emanuela Maccarani (gli stessi che vedremo anche a Tokyo): la routine con le cinque palle sulle note dell’Overture di Romeo e Giulietta di Tchaikovsky e quella mista con 3 cerchi e 4 clavette su un mash up di Personal Jesus dei Depeche Mode e Silhouette di Thomas Newman. La scorso anno – nell’anno rossiniano e nell’edizione del decennale - la Squadra Nazionale Italiana aveva vinto in entrambe le finali di specialità, facendo cantare l’Inno di Mameli per ben due volte ai tanti appassionati accorsi sugli spalti. Alla Maurelli e compagne, questa volta, si affiancano le individualiste, l’argento iridato al nastro Milena Baldassarri e il bronzo mondiale alla palla Alexandra Agiurgiuculese. Un appuntamento insomma davvero imperdibile le cui finali della domenica saranno trasmesse per la prima volta su La7 in diretta dalle 14.00 alle 18.10, con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e Marta Pagnini. Le qualificazioni del venerdì e sabato invece andranno in onda sulla pay per view federale, all’indirizzo www.volare.tv.

“In occasione dei 150 anni della Federazione ginnastica d'Italia abbiamo pensato ad un Gala di chiusura particolare – ha dichiarato la presidente del COL Turismo&Sport Paola Porfiri – Abbiamo infatti invitato i vari comitati regionali della Fgi per partecipare all'evento con le loro coreografie. Hanno già risposto positivamente i comitati di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Toscana e Veneto. Sarà la grande novità, insieme alla diretta televisiva su La7, di questa edizione. L'undicesima edizione della World Cup di Pesaro, quest'anno prima tappa del circuito di Coppa del Mondo, non fa altro che confermare come questo territorio sia diventato un punto di riferimento per la Federazione internazionale di ginnastica. Un appuntamento irrinunciabile per le ginnaste più forti del mondo. E l'alta partecipazione di quest'anno n'è la riprova. Siamo orgogliosi poi di poter ospitare questo evento nel 150esimo anniversario dalla fondazione della FGI”.

Bellezza, della città, Professionalità, dello staff organizzativo e Qualità, dell'impianto, sono le tre parole chiave che ci permettono di ospitare eventi internazionali come la World Cup di ginnastica ritmica – ha spiegato il presidente di Aspes spa Luca Pieri – Un legame ormai riconosciuto in tutto il mondo che sta caratterizzando sempre di più la nostra città come Capitale mondiale della Ginnastica ritmica. Un risultato straordinario per un territorio di medie dimensioni come il nostro. La Vitrifrigo Arena, uno degli impianti più belli d'Italia a detta di esperti del settore, si conferma un contenitore polifunzionale di eventi eccezionale capace di generare un notevole indotto economico a favore degli operatori del territorio e di promuovere il nome di Pesaro in tutto il mondo. La diretta su La7 in questo caso è una vera ciliegina sulla torta. In questo quadro crediamo che sia stato importante il lavoro svolto dall'amministrazione comunale, di concerto con quella regionale, per rendere Pesaro e le Marche un territorio sempre più appetibile ed interessante. Così è più facile candidarsi per ospitare grandi manifestazioni come intendiamo continuare a fare anche in futuro”.

“Un legame fortissimo quello tra Pesaro e la ginnastica ritmica: una Coppa del Mondo che è un fiore all'occhiello – ha concluso il presidente della Federazione Ginnastica d'Italia Gherardo Tecchi - Pesaro è una città che ama lo sport con un'amministrazione molto sensibile. Non è solo presente per la ginnastica ritmica ma per lo sport in generale. Questa edizione è per noi speciale perché cade in occasione dei 150 anni della Federazione Ginnastica d'Italia (Fgi) fondata a Venezia il 15 marzo 1869. Siamo la decana delle Federazioni. Noi ci proponiamo per guidare lo sport italiano e continuare nella nostra missione che è quella sia di essere vicina alla popolazione, in particolare ai bambini e ai ragazzi, sia quella di fare agonismo ad alto livello”.