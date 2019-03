Padova 2019 - History is now! Presentata la 2ª tappa del Campionato di Serie A maschile e femminile 19 Marzo 2019

Oggi è stata presentata, presso la Sala Bresciani Alvarez di palazzo Moroni a Padova, la seconda tappa del Campionato di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Artistica maschile e femminile.Alla conferenza hanno partecipato Diego Bonavina, Assessore allo sport del Comune di Padova, Valter Peroni, Vice Presidente vicario della Federginnastica - in rappresentanza del presidente Gherardo Tecchi - Fiorenzo Zanella, Delegato provinciale CONI Padova, Dario Martello, Presidente del Comitato Regionale Veneto FGI, Elisa Orlandini, Presidente dell’Associazione DownDadi, Filippo Agostini, Amministratore Delegato di Antenore Energia, Andrea Facci e Francesco Schiavo, Dirigenti del Corpo Libero Gymnastics Team.

Dopo le edizioni del 2011, 2012 e 2013 - che hanno visto un Kioene Arena (all’epoca Palafabris) sold-out per tre edizioni consecutive - sei anni dopo, il 29 e 30 marzo, il palazzetto di via San Marco tornerà ad essere l’arena della Ginnastica Artistica e più precisamente di PADOVA 2019 – HISTORY IS NOW #bepartofit.

Nell’anno del 150° della Federazione Ginnastica d’Italia il Corpo Libero Gymnastics Team - che attraverso il suo brand Corpo Libero Events sta mettendo in campo la sua decennale esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi per regalare agli atleti in gara e al pubblico padovano uno spettacolo indimenticabile - riporterà a Padova la grande Ginnastica azzurra per celebrare la storia e scriverne una nuova pagina. Si preannuncia uno spettacolo senza precedenti: 16 ore di ginnastica artistica maschile e femminile, 3 campionati (A1, A2 e B), 72 squadre in gara, più di 500 atleti tra cui i migliori azzurri ed alcune eccellenze straniere, 4mila appassionati pronti ad infuocare il campo gara con il loro calore e, tra una rotazione e l’altra, spettacoli, esibizioni e giochi all’insegna di una giornata memorabile! L’evento è patrocinato dal Comune di Padova e dalla Regione Veneto.

Venerdì 29 marzo con inizio alle ore 16.00 (cerimonia d’apertura ore 15.50) il Kione Arena aprirà le porte al campionato di serie B. Sabato 30 marzo sarà invece la volta dei campionati di serie A2 e A1 per una giornata intera dedicata alla ginnastica artistica maschile e femminile con inizio alle ore 09.00 (campionato di serie A2, cerimonia d’apertura ore 08.45) e alle ore 14.30 (campionato di serie A1, cerimonia d’apertura ore 14.10). Alle 16.30 circa scenderanno in campo i migliori club d’Italia con la seconda suddivisione maschile e la terza suddivisione femminile del campionato di serie A1.

Il naming dell’evento nasce dall’idea di sottolineare il 150° anniversario della Federazione Ginnastica d’Italia. I festeggiamenti per questo storico traguardo della più antica Federazione Sportiva Italiana si accompagnano alle attività che il Corpo Libero Gymnastics Team, come tantissime altre realtà societarie, porta avanti quotidianamente con passione e che passa dall’organizzazione degli eventi sportivi alla crescita agonistica dei ginnasti, dalla semplice partecipazione alle attività competitive federali senza dimentica l’attività motoria offerta alla cittadinanza. Con questo titolo si vuole ricordare e celebrare il passato vivendo con energia e partecipazione il presente.

I biglietti per le due giornate di gara sono disponibili sul circuito Ticketone o presso la segreteria del Corpo Libero Gymnastics Team A.S.D. (c/o Palaindoor di Padova, viale Nereo Rocco 10, 35136 Padova). Tramite il sito events.corpolibero.org, nella sezione dedicata all’evento, si possono trovare tutte le informazioni relative all’acquisto dei biglietti ed essere poi reindirizzati alla pagina dedicata alla vendita per i privati o a quella dedicata ai gruppi.

Per la giornata di Venerdì 29 marzo (campionato di serie B) è prevista una sola fascia di prezzo e il costo è di € 12,00 più diritti di prevendita (posto unico non numerato).

Per la giornata di Sabato 30 marzo (campionati di serie A2 e A1) sono in vendita 3 tipologie di biglietti:

Secondo anello posto unico non numerato al costo di € 14,00 più diritti di prevendita

Primo anello posto numerato al costo di € 20,00 più diritti di prevendita

Biglietto VIP con posto numerato in tribuna vip, accesso all’hospitality e parcheggio riservato al costo di € 40,00 più diritti di prevendita

Per i gruppi, ogni 15 biglietti acquistati della stessa categoria di prezzo, verrà regalato un biglietto omaggio della stessa fascia di prezzo. Le vendite dei biglietti riservati ai gruppi saranno aperte fino a Venerdì 22 marzo. Le vendite sul portale Ticketone invece saranno aperte fino a Giovedì 28 marzo.

Durante le giornate dell’evento saranno attive le biglietterie presso il Kioene Arena.

Grazie ad una partnership con il Comune di Padova, gli atleti ed i possessori del biglietto d’ingresso alle competizioni potranno accedere gratuitamente ai musei civici della città di Padova (eccezion fatta per la Cappella degli Scrovegni e per le mostre con biglietto SIAE) nei due mesi successivi al giorno dell’evento.