Il Presidente Tecchi in visita a Trieste e alle società giuliane 01 Marzo 2019

Nella giornata di ieri il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi è stato ricevuto al Comune di Trieste e ha fatto visita a diverse società sportive della città. Accompagnato dal numero uno del Comitato Regionale della FGI per il Friuli Venezia Giulia, Fulvio Bronzi, il cavaliere ha avuto modo di incontrare la Società Ginnastica Triestina del Presidente Marco Fumaneri, un sodalizio che affonda le sue origini al 1863, e l’Artistica ’81 di Teresa e Federica Macrì e del tecnico Diego Pecar. Nell’ambito dei festeggiamenti per i 150 anni della Federginnastica, che verranno inaugurati il prossimo 1° aprile a Venezia, il massimo dirigente FGI è stato ricevuto, insieme allo staff giuliano, nel Salotto azzurro del Palazzo comunale dall’assessore allo sport Michele Lobianco. Il Presidente Tecchi ci ha tenuto a sottolineare l’importanza di Trieste come città sportiva per eccellenza, che può vantare storia, risultati agonistici e alta professionalità. Oggi il numero uno della Ginnastica, che domani assisterà di persona al Trofeo Città di Jesolo, era ad Udine.