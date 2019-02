Busto Arsizio - Sigoa presenta il nuovo body "prova podio" dell'Italdonne. 23 Febbraio 2019

Nella tappa australiana della Coppa del Mondo di Specialità hanno fatto il loro esordio in campo internazionale i body realizzati da Sigoa, lo sponsor federale che, in accordo con Freddy, storico marchio tecnico ddella FGI, da quest'anno vestirà le Nazionali di Artistica maschili e femminili. I caporali dell'Esercito Martina Rizzelli e Vanessa Ferrari si sono presentati elegantissimi sulle pedane di Melbourne, ottenendo l’accesso alle finali, rispettivamente, di parallele asimmetriche e corpo libero. Il nuovo outfit di gara ha, dunque, portato subito fortuna all’italdonne che sfoggerà il nuovo completo di squadra in occasione del trofeo Città di Jesolo, nel prossimo week end. C’è grande attesa per il disegno, la linea e il colore che accompagneranno le Fate, ormai senior, fino ai Mondiali di Stoccarda, qualificanti per i Giochi di Tokyo, del prossimo ottobre. Intanto domani a Busto Arsizio, prima della giornata inaugurale del Campionato di Serie A, Sigoa presenterà il body della prova podio, nero in tessuto lurex high tech altamente performante con applicazioni di tulle e migliaia di strass bianchi e tricolori. Ad indossarlo, per la gioia di tutti i presenti al PalaYamamay di Viale Gabardi 2, la modella Ilaria Pallotti, ginnasta e miss sport Marche 2017. Il body di allenamento, sempre prodotto dall’azienda lissonese delle sorelle Sabrina e Giorgia Buzzi, sarà invece completamente bianco. La nazionale femminile cambia dunque pelle e si prepara a scalare le vette del mondo con il fiore di loto sulle maglie.