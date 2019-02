Il presidente Tecchi in visita a Pescara e Fermo: "Grazie al Comune l'Armonia ha una nuova casa!" 18 Febbraio 2019

Il Presidente Federale Gherardo Tecchi, accompagnato dal Presidente Regionale Mario Centi Pizzutilli, si è recato sabato a Pescara dove ha incontrato l’Assessore allo Sport della città adriatica, il prof. Marco Presutti, in occasione della premiazione da parte dell’amministrazione comunale delle ginnaste della Società Armonia d’Abruzzo che hanno saputo tenere alto il nome della Regione in maniera davvero eccellente, sia a livello nazionale che internazionale. “Quella di Chieti è una grande realtà tecnica, merito di Anna Mazziotti e di Germana Germani, che hanno saputo convogliare intorno a loro tutta la regione – ha detto il numero uno della Ginnastica azzurra – creando una scuola di grande spessore sulla quale la Federazione sa di poter fare affidamento, sempre e comunque “. “Siamo veramente soddisfatti – ha aggiunto l’assessore Presutti – del rapporto tra la città, la regione e il mondo della ginnastica, un mondo sano e un punto di riferimento per migliaia di giovani abruzzesi, che quindi guardiamo con interesse e particolare favore “. Il fruttuoso incontro è sfociato nell’accordo tra FGI e Comune di Pescara per l’assegnazione del Palazzetto Rigopiano (un gioiello di ultima generazione) alla Armonia d’Abruzzo, che così trova una sua casa, decisamente all’altezza delle ambizioni sportive della società e di tutto il movimento ginnico del territorio. Merito del lavoro svolto in simbiosi tra FGI, Comune ed Enrico Paolini, vicepresidente del sodalizio teatino, vero deus ex machina di questo accordo. Il presidente Federale ha proseguito poi la sua visita recandosi a Fermo, presso l’Accademia nazionale GAM, dove ha incontrato il Responsabile Tecnico Marco Fortuna, i suoi collaboratori e i ginnasti in preparazione per i prossimi impegni internazionali: “Un ambiente splendido, sereno e con grande voglia di fare. Ho visto lavorare i ginnasti del Centro e anche i giovanissimi della regione sotto la guida di Luigi Peroli. Davvero un bel gruppo di atleti che confermano la grande tradizione ginnica delle Marche”, ha commentato il massimo dirigente FGI.