Tecchi in Puglia per promuovere l'impiantistica FGI nel Sud Italia 06 Febbraio 2019

Ieri il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia, il cav. Gherardo Tecchi e il numero uno del Comitato Regionale Puglia Lorenzo Cellamare, si sono recati presso il Comune di Brindisi per firmare un importante accordo per l’assegnazione della gestione di un pallone pressostatico da dedicare al polo federale di Trampolino Elastico della Società Ginnastica Brindisi. L’intesa con la giunta è in dirittura d’arrivo e presto la FGI e il suo Comitato territoriale potranno festeggiare la firma di una convenzione che darà ulteriore lustro e qualità alle attività della società guidata dal Presidente Eugenio Di Cesare. Sempre nella giornata di martedì il cav. Tecchi ha partecipato all’inaugurazione del Palazzetto di Lizzanello a Lecce, gestito dalla società Delfino del Presidente Patrizia Tamburrano e dedicato alle attività di Ginnastica Artistica per il miglior vivaio pugliese della disciplina. Oggi invece il massimo dirigente della Federginnastica ha fatto visita proprio alla sede della Ginnastica Brindisi, che quest’anno, nel 150esimo della FGI celebra i suoi 70 anni di attività. Nel pomeriggio invece, il Presidente Tecchi è stato accolto dalla Società La Rosa, polo tecnico per i grandi attrezzi maschili e femminili, e dal suo patron, Antonio Spagnolo, il quale ha ringraziato il CDF a nome di tutti i tesserati per aver donato al club brindisino una pedana di gara.