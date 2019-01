Ayumi Niiyama e le compagne del Giappone puntano il Trofeo Città di Jesolo 28 Gennaio 2019

Si arricchisce giorno dopo giorno di nomi importanti la lista dei partecipanti al tanto atteso appuntamento con il Trofeo Città di Jesolo, la competizione internazionale della Ginnastica Artistica femminile, individuale e a squadre, senior e junior, in programma nel weekend del 2 e 3 marzo 2019. Dopo l’annuncio della rappresentativa giovanile della Germania, possiamo ufficializzare che anche la Federazione del Giappone, sesta ai Mondiali di Doha, non mancherà all’evento veneto. La nazionale nipponica si presenterà al gran completo, sia con la squadra maggiore che con il team baby. Le ginnaste senior, tutte e tre classe 2003, guideranno la spedizione del Sol Levante nella kermesse lagunare: saranno in pedana Ayumi Niiyama (argento al volteggio ai 15th Junior Artistic Gymnastics Asian Championships) e Urara Ashikawa (5/a All Around dietro alla compagna, sempre a Jakarta, in Indonesia) e Rinne Sakatani. Per quanto riguarda invece la squadretta giapponese, questa sarà formata dalle giovanissime Chiaki Hatakeda (classe 2004, argento a trave e corpo libero ai Campionati continentali asiatici di Bangkok 2017), Hazuki Watanabe, Akiho Tokita e Seri Haruguchi. Le atlete saranno accompagnate nel viaggio italiano dai tecnici senior Maika Moriya e Risa Toyoshima, dagli allenatori junior Yukiko Harakeda, Megumi Hamahata, Saki Ito e Ryoko Shirai, nonché dai giudici Ayaka Sahara e Yoko Takahashi. La gara sarà trasmessa in diretta su Volare.TV. Disponibile sia con l’abbonamento Half Season, da Euro 19.95 (valido fino al 30 giugno 2019), in offerta speciale per tutto il mese di febbraio, sia con pacchetto per singolo evento, on line pochi giorni prima della manifestazione. Per quanti volessero seguire dal vivo la 12/a edizione del Trofeo organizzato dalla Gymnasium di Treviso è già aperta la biglietteria al seguente indirizzo: CLICCA QUI

