Lara Hinsberger guida la Baby-Germania al Trofeo Città di Jesolo! 25 Gennaio 2019

Cresce l’attesa per uno degli eventi più importanti della stagione nel mondo della Ginnastica. Nel weekend del 2 e 3 marzo infatti andrà in scena al Palazzo del Turismo, in piazza Brescia 11 a Jesolo Lido, la 12^ edizione del Trofeo Città di Jesolo, che vedrà brillare i talenti azzurri e le stelle internazionali dell’Artistica Femminile, junior e senior, individuale e di squadra. Tra le Nazionali più forti del pianeta c’è la Germania, che ha ufficializzato la sua presenza per l’appuntamento veneto. La Federazione tedesca parteciperà con le quattro baby ginnaste della Squadra giovanile, composta da, Julia Birck, Emma Malewski, Jasmin Haase e Lara Hinsberger. Quest’ultima, classe 2004 di St. Wendell, ha preso parte agli ultimi Campionati Europei di Glasgow 2018, piazzandosi al 14° posto nel Concorso Generale di categoria e al 7° con il team nell’All Around. Insieme alla campionessa al volteggio ai Campionati di categoria di Unterhaching, nell’Alta Baviera, vedremo in azione le altre 2004, la Malewski – a sua volta medaglia d’oro juniores nazionale al corpo libero nel 2017 e 2018 - e la Haase, insieme alla più piccola, classe 2005, Julia Birck. Le ginnaste saranno seguite in laguna dalle allenatrici Claudia Schunk, Marie-Luise Probst-Hindermann e Ghazal Seilsepour. In giuria Kerstin Schlegel.

Foto: www.dtb.de/