Milano - Le Farfalle della Maccarani e Madam Viner al Movies & Tv Festival 14 Novembre 2018

Nuovo riconoscimento per le Farfalle azzurre che, a Milano, sono state premiate in occasione della cerimonia d'apertura della 36a edizione di Sport Movies & Tv Festival, organizzato dalla FICTS, la Federazione internazionale del Cinema e televisione sportivi, presieduta da Franco Ascani.

Tante le personalità presenti del mondo dello sport; fra queste, special guest, Madame Irina Viner Usmanova (Presidente della Federazione russa di ginnastica ritmica) che presenta il documentario a lei dedicato, "Irina, la Regina dello sport". Sarà proiettato giovedì 15 novembre, alle ore 16, nella Sala delle Colonne, al Palazzo Giureconsulti, in piazza Mercanti a Milano.

Il Capitano dell'Aeronautica Militare Alessia Maurelli, l'aviere Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Anna Basta, Letizia Cicconcelli e Beatrice Tornatore si sono esibite sul palco del Palazzo della Regione Lombardia e, subito dopo, sono state premiate con Emanuela Maccarani. La DTN della sezione Ritmica e allenatrice della Squadra nazionale aveva ricevuto già nel 2004, subito dopo l'argento di Atene, la "Guirlande d'honneur" proprio in occasione di Sport Movies & Tv Festival.

Le Farfalle sono state insignite anche del riconoscimento "Women and Sport", insieme ad altre atlete di oggi e di ieri, come Elena Bertocchi, Arianna Bridi, Federica Brignone, Martina Caironi, Novella Calligaris, Gabriella Dorio, Fiona May, Chiara Pellacani, Margherita Panziera, Paola Pigni, Simona Quadarella, Jessica Rossi.