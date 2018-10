Forlì - B come Bellezza, ecco la serie cadetta della Ritmica 2018 12 Ottobre 2018

Non soltanto il campionato di Serie A, questo weekend i fari sono puntati anche sull'esordio della Serie B di ginnastica ritmica, che prenderà il via il 13 e 14 ottobre con la prima tappa della competizione nazionale in scena a Forlì e organizzata dalla società Gymnica '96. Il campionato di Serie B proseguirà con il secondo appuntamento programmato per il 3 e 4 novembre a Desio, ospitato dalla Società San Giorgio '79. La terza tappa sarà invece organizzata dalla Ginnastica Fabriano e si svolgerà il 24 e 25 novembre per arrivare poi alla finalissima nel weekend del 15 e 16 dicembre nell'ultima tappa che si terrà ad Arezzo, organizzata dalla Ginnastica Petrarca. La manifestazione per club vedrà protagoniste dieci società, che si esibiranno in sei esercizi per ciascuna rappresentativa (corpo libero, fune, cerchio, palla, nastro e clavette).

Foto Gymnica '96

S.G.M. Forza e Coraggio

Ginnaste: Gaia Bighini, Alice Messina, Alessandra Rondelli, Giorgia Rovere Viola Sella, Ana Maria Timofte.

Tecniche: Elena Gnedotchkina, Daniela Vergani.

Braccio Fortebraccio

Ginnaste: Tabatha Barberini, Alexia Gorina, Vittoria Laliscia, Rebecca Vinti, Sara Jane Lipari, Rebecca Vinti.

Tecniche: Laura Ferri, Agnese Millotti.

Ginnastica Estense Otello Putinati

Ginnaste: Sofia Atkociunas, Rachele Boldrini, Sara Capra, Annalisa Elmi, Maddalena Vitali, Veronica Minezzi, Laura Salacca.

Tecniche: Livia Ghetti, Sara Mosca.

PGS Auxilium

Ginnaste: Siria Cella, Selene De Vito, Nicole Parisi, Salomè Pontanari, Ilaria Puglia, Giada Scognamillo, Giulia Segatori, Alice Taglietti.

Tecniche: Francesca Cugurra, Simona Fassio.

Polimnia Ritmica Romana

Ginnaste: Egizia Raliza Bergesio, Elizabeta Havryliv, Martina Lamberti, Silvia Minuz, Giulia Pezzella, Marzia Tarquini, Elisa Todini.

Tecniche: Michela Angela Cippone Conti, Marzia Farlò, Liliana Iacomini.

Ginnastica Ritmica Nervianese

Ginnaste: Giada Albertone, Aurora Barbuzzi, Matilde Gilardi, Lucia Giusti, Camilla Ponti, Chiara Maria Rebasti, Giulia Zandri.

Tecniche: Valentina Armida, Letizia Barzacca, Laura Buzzetti, Olga Kourbatova.

Ritmica 2000

Ginnaste: Marina Angius, Claudia Cara, Valeria Matta, Alessia Sanseverino, Sara Sarritzu, Francesca Serra.

Tecniche: Silvia Sarritzu, Patrizia Taccini.

Doria Gym

Ginnaste: Marta Basurto, Giorgia Casto, Petra Sveva Lamberti, Rebecca Parlati, Giulia Piccolo, Asia Karol Piscopiello.

Tecniche: Serena Marsano.

Ginnastica Ritmica Albachiara

Ginnaste: Giulia Catelli, Sofia Farini, Carolina Modena, Chiara Monti, Caterina Petri, Margherita Quilici, Sofia Zarri.

Tecniche: Elisa Quilici.

Ginnastica Aretè

Ginnaste: Erika Bromo, Chiara Maria Calogero, Alice D'Urso, Aurora Antonella Messina, Cristina Tuccio.

Tecniche: Galina Epure.