Padova - Grand Prix 2018: parte la prevendita sul circuito Ticketone per il Gala FGI del 8 dicembre alla Kioene Arena 03 Agosto 2018

È partito il countdown per il Grand Prix di Ginnastica che si svolgerà a Padova, l’8 dicembre alle 15.30, presso la Kioene Arena, e vedrà le stelle della ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica scendere in pedana per dar vita ad uno show mozzafiato, stupendo il pubblico tra performance di assoluto livello e spettacolari esibizioni dal vivo. Torna quindi in Veneto, grazie al supporto dell’Assessorato allo Sport del Comune di Padova, la manifestazione che da anni porta le stelle delle diverse specialità della ginnastica nelle più belle città d’Italia, mantenendo la stessa formula vincente di sempre: una kermesse di evoluzioni e volteggi al termine della quale verrà eletta l’esibizione più coinvolgente della manifestazione. Per consentire agli appassionati, provenienti da tutta Italia, di programmare per tempo la presenza all’evento e poter scegliere i posti migliori, la prevendita sarà già attiva da martedì 7 agosto sul circuito online www.ticketone.it, oppure tramite Call-center al numero 892.101 (servizio a pagamento) e presso i punti vendita Ticketone. Il costo dei biglietti è di 14 euro (10 euro per i tesserati Federginnastica e gli under 12) per il secondo anello, tribuna non numerata; 25 euro (20 euro per i tesserati Federginnastica e gli under 12) per il primo anello, tribuna numerata. Sono previste, fino ad esaurimento delle disponibilità, agevolazioni e scontistiche per società affiliate alla FGI che saranno comunicate come di consueto alle società. La Segreteria dedicata all’evento è raggiungibile all’indirizzo email gpginnastica2018@gmail.com. Il Grand Prix di Ginnastica è organizzato da Federginnastica, in collaborazione con SG Plus Ghiretti & Partners, e con il supporto del Comune di Padova. Ulteriori dettagli sul sito www.federginnastica.it, sulla Pagina Facebook ufficiale www.facebook.com/GrandPrixDiGinnastica e sui profili Twitter (@GPginnastica) e Instagram (grandprixginnastica). L’hashtag ufficiale della manifestazione è #GrandPrixGinnastica.