Burgas - La baby Italia di ritmica vince l'oro nel Torneo Internazionale "Julieta Shishmanova" 29 Marzo 2019

Non soltanto i grandi successi delle Farfalle, anche la Squadra Nazionale Junior di Ginnastica Ritmica regala emozioni e vittorie. Infatti è freschissimo il primo posto dell'Italbaby, guidata dalla tecnica Julieta Cantaluppi e dall'ufficiale di gara Alexia Agnani, al Torneo Internazionale "Prize of Julieta Shishmanova", in scena fino a domani a Burgas in Bulgaria. Il gruppo azzurro formato da Siria Cella e Giulia Segatori (Auxilium Genova), Alexandra Naclerio (Club Giardino), Vittoria Quoiani (Armonia d'Abruzzo), Serena Ottaviani (Faber Fabriano) e Simona Villella (Kines Catanzaro) ha vinto la medaglia d'oro nel concorso d'insieme di categoria, piazzandosi davanti alle pari età della Bulgaria e della Cina. Un altro piccolo, grande passo, sul cammino che porterà al Campionato Europeo di Baku (16-19 maggio) e alla prima edizione del Campionato