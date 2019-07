Universiade - Napoli ed il PalaVesuvio pronti per la Ginnastica. Plauso del Governatore DeLuca 01 Luglio 2019

C’è grande attesa per le qualifiche e le finali di Ginnastica Artistica maschile e femminile della XXX edizione delle Universiadi estive in programma a Napoli a partire dal 3 luglio. Il PalaVesuvio, allestito in tutto il suo splendore azzurro, colore che da sempre identifica la città partenopea, completamente ristrutturato in tempi strettissimi grazie all’energica determinazione dell’architetto Genny Acampora, è pronto ad ospitare la prestigiosa competizione mondiale universitaria. Oggi è stata la giornata del Technical Meeting maschile diretto da Albrecht Holger, assistito dalla Competition Manager Cristina Casentini per gli aspetti logistici ed organizzativi. Prezioso, come sempre, il supporto di Marta Pagnini, anche in questa circostanza. De Luca, accompagnato dal capo della segreteria,Bruno Cesario, si è intrattenuto con il Vice Presidente federale Rosario Pitton esprimendo piena soddisfazione alla vigilia della prestigiosa manifestazione sportiva che aprirà al Mondo una straordinaria finestra sulla città di Napoli e sull’intera regione Campania.