Napoli - Presentata in conferenza stampa la XXX Universiade: al via il 3 luglio 01 Luglio 2019

Si è tenuta stamane a Napoli presso il Media Press Centre della Mostra d'Oltremare la conferenza stampa di apertura della 30^ Summer Universiade Napoli 2019, promossa dalla Federazione Internazionale dello Sport Universitario. "Attraverso l’Universiade – ha detto il Presidente FISU, Oleg Matytsin – vogliamo mandare un messaggio non solo alle associazioni sportive, ma alle associazioni accademiche e ai leader politici, per dire che lo sport, lo sport universitario e il mondo della scuola, dovrebbero costituire la parte principale delle politiche di uno Stato”. "Attraverso lo sport - ha aggiunto - portiamo un messaggio di pace nel mondo, diamo un esempio di coesione, di spirito di competizione, di orgoglio per il proprio Paese. Nel cuore dei nostri studenti credo risieda il futuro dei nostri Paesi. Lo sport è un'opportunità unica per creare uno spirito di coesione all'interno della società. Gli atleti che vengono qui rappresentano le Università, e oggi le Università hanno un ruolo sempre più importante nella società". Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha affermato che un evento come l’Universiade “guarda ai risultati sportivi ma molto anche ai valori di pace e dialogo tra giovani di diversi Paesi, giovani – ha aggiunto - che saranno poi classe dirigente nei rispettivi Paesi. L’Universiade rappresenta per Napoli e la Campania una occasione per avere una proiezione internazionale”. Il Commissario Straordinario di Napoli 2019, Gianluca Basile, ha sottolineato che “ora che gli impianti sportivi sono pronti e con le gare che iniziano domani, godiamo finalmente la festa”. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il Coordinatore Generale della FISU, Adam Sotiriadis, il Presidente del Cusi Lorenzo Lentini, il Segretario generale FISU Eric Saintrond, l'Ambassador Massimiliano Rosolino.