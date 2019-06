La Nazionale azzurra di Ginnastica Ritmica vola a Monza e sfida la Bielorussia 04 Giugno 2019

Domenica 9 giugno, alla Candy Arena, andrà in scena la prima edizione del "Trofeo Città di Monza": la Nazionale italiana di ginnastica ritmica affronterà la Bielorussia in un bilaterale dall'altissimo contenuto tecnico.

Hanno vinto poco più di un mese fa la "World Challenge Cup" a Guadalajara. Le “Farfalle" azzurre, vicecampionesse del mondo in carica, domenica 9 giugno saranno alla Candy Arena per la prima edizione del "Trofeo Città di Monza", che è stato presentato questa mattina presso la sala Giunta del Comune di Monza, alla presenza del Sindaco, Dario Allevi, dell’assessore con delega allo Sport, Andrea Arbizzoni, il direttore generale del Consorzio Vero Volley, Ilaria Conciato, e la Direttrice tecnica nazionale di Ritmica, Emanuela Maccarani.

Italia-Bielorussia alla Candy Arena. Dalle ore 17 sulla pedana del palazzetto di viale Stucchi la Nazionale italiana, già qualificata per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, affronterà la Bielorussia, un’altra superpotenza del mondo della ritmica, a suon di cerchi, palle, clavette e nastri, in un mix unico di armonia ed energia. In gara anche la squadretta junior Siria Cella, Giulia Segatori, Vittoria Quoiani, Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani e Simona Villella), bronzo nel concorso generale ai recenti Europei di Baku, per una giornata di grande spettacolo.

Lo sport come “allenamento" alla vita. "Le Farfalle sono un’eccellenza italiana e un esempio, soprattutto per i più giovani - ha dichiarato il sindaco, Dario Allevi - Sport significa allenarsi alla vita: è sacrificio, passione, determinazione e rispetto delle regole. Rispetto, è la parola chiave. Per tutti, sia nello sport che nella vita di tutti i giorni. E queste ragazze, con il loro lavoro, lo dimostrano".

Le “Farfalle" tra i top team. Con un oro, due argenti e tre bronzi ai campionati mondiali di Sofia dello scorso settembre, le atlete della nazionale di ginnastica ritmica sono le "numero uno" nel mondo nella specialità 3 palle e 2 funi e le seconde nel completo, alle spalle della Russia, storica rivale dell'Italia. Inoltre, con l’argento nel concorso "all-around" a squadre in Bulgaria le Farfalle hanno ottenuto l’accesso diretto alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Le più vincenti d’Italia. Con più di 150 medaglie conquistate, la nazionale di ginnastica ritmica è la squadra più vincente d’Italia. Una collezione di successi resa possibile anche da Emanuela Maccarani, Direttrice tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica dal 1997, il tecnico più medagliato della storia dello sport italiano.

Un regalo alla città. "Questo primo trofeo dedicato alla ritmica – ha dichiarato l’assessore allo Sport, Andrea Arbizzoni – è un regalo a uno sport bellissimo, ad atlete che con sacrificio, passione, determinazione ed energia inseguono traguardi importanti e sanno trasmetterci grandissime emozioni e, soprattutto, è un regalo alla città".

Test-match. Per le Farfalle il primo "Trofeo Città di Monza" è anche un importante test-match: ad agosto (16-18), infatti, voleranno proprio in Bielorussia, a Minsk, per un nuovo appuntamento di "World Challenge Cup". Poi, a Cluj-Napoca in Romania (23-25 agosto), a Kazan in Russia (30 agosto-1 settembre) e a Portimao in Portogallo (6-9 settembre), prima di arrivare all'appuntamnto clou della stagione, il campionato del Mondo di Baku (16-22 settembre).

Un autentico spettacolo. "Siamo orgogliosi di organizzare un evento internazionale di ginnastica ritmica come l’incontro tra le nazionali dell’Italia e della Bielorussia e di ospitare alla Candy Arena, la casa della pallavolo e del Consorzio Vero Volley, atlete ai vertici mondiali della disciplina. Non possiamo che invitare gli appassionati ad assistere a questo autentico spettacolo!", sottolinea Ilaria Conciato, direttore generale del Consorzio Vero Volley, struttura che gestisce la Candy Arena.

Le atlete protagoniste. Con il body della Nazionale italiana ci saranno anche individualiste del calibro di Milena Baldassarri, argento mondiale con il nastro ai campionati iridati di Sofia 2018, Alexandra Agiurgiuculese, bronzo mondiale con la palla ai campionati bulgari dello scorso anno e la veterana Alessia Russo, anche lei medaglia di bronzo a Sofia ma nella competizione per Team, conquistato insieme alle altre due ginnaste di punta della nazionale, che sfideranno la Bielorussia con cui saliranno in pedana altre atlete tra le principali rappresentanti della ginnastica ritmica a livello internazionale.

Una nazionale “brianzola". Da quasi vent’anni, dal 2001, le ginnaste della Nazionale si allenano a Desio dove nel settembre 2018 la Federazione Ginnastica d’Italia ha aperto la nuova "Accademia Internazionale di Ginnastica Ritmica", il centro federale di allenamento delle Farfalle.

I biglietti. È possibile acquistare il biglietto di ingresso sul circuito Vivaticket o direttamente il giorno della gara presso la Candy Arena. Il prezzo è di 15 euro e sono previste delle offerte speciali per i gruppi, che possono scrivere all’indirizzo mail: biglietteria@candyarena.it.

L’evento, organizzato dal Consorzio Vero Volley in collaborazione con la Candy Arena e il Comune di Monza, cade nella stagione della celebrazione dei 150 anni della Federazione Ginnastica d’Italia, fondata a Venezia nel 1869.