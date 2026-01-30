Roma - L'ultimo saluto a Menichelli. Il Presidente Facci dispone un minuto di silenzio nelle gare federali del week end 30 Gennaio 2026

Grandissima partecipazione, una folta platea di parenti, amici, allieve e allievi, di scuola e societari, ha riempito i banchi della navata circolare della chiesa di Santa Maria del Monte Carmelo, nel cuore di Mostacciano, per porgere l’ultimo saluto a Franco Menichelli. Accanto alla corona di fiori della Federazione Ginnastica d’Italia - l’Ente che l’Angelo Azzurro di Tokyo 1964 ha contribuito a rendere ancora più grande, dal dopoguerra in poi, raccogliendo il testimone ed eguagliando le gesta dei Braglia, dei Neri, dei Zampori e dei Guglielmetti (nella foto insieme a Jury Chechi) – c’erano i rappresentanti della FGI guidati dal Segretario Generale Giandomenico Drago. Presente anche il suo predecessore Roberto Pentrella, affiancato a sua volta da Cinzia Delisi, ex ginnasta olimpica a Monaco ’72, da Cristina Casentini, vicepresidente del Comitato Tecnico mondiale di Aerobica e da Maria Novella Pavesi, consigliere regionale. Del C.R. Lazio c’era anche il presidente, Paolo Orlando, il quale, nella duplice veste di numero uno pure della Ginnastica Romana, la società di Menichelli per tantissimi anni, ha portato il suo saluto dall’ambone laterale, preceduto dal consigliere nazionale Giuseppe Raiola, genovese come la vedova, Gabriella Pozzuolo, ginnasta e stella dell’Andrea Doria. Il dirigente ligure ha rivolto alla moglie, alle figlie Francesca e Cristiana, ai nipoti Marco, Luca e Alice e al fratello Giampaolo, l’ex calciatore professionista, le condoglianze dell’intera FGI e in particolare del Presidente Andrea Facci, impegnato in Albania per la firma di un protocollo d’intesa con la Federazione del suo omologo Leonard Lulaj, alla presenza del numero uno del Comitato Olimpico albanese Fidel Ylli. In serata Facci sarà ospite del Presidente della Repubblica Bajram Begaj che, proprio oggi, consegna la bandiera ai suoi atleti in partenza per i Giochi di Milano-Cortina. Un appuntamento istituzionale improcrastinabile che non ha impedito però al massimo dirigente della FGI di esprimere la sua vicinanza alla famiglia, disponendo tra l’altro, un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni del calendario federale in programma nel week end. Assieme alla nutrita delegazione della Federginnastica c’erano pure Roberto Carminucci - figlio di Giovanni e nipote di Pasquale, compagni di squadra di Menichelli sul podio di bronzo di Roma ’60 – e Arrigo Carnoli, l’allenatore che lo prese in braccio per portarlo fuori pedana, a Città del Messico, quando Franco si ruppe il tendine d’Achille nelle qualifiche agli obbligatori dei Giochi Olimpici. “Mi ricordo che La Press parlava di questo italiano, Menichellì, con l’accento sulla “i”, come il possibile dominatore di quell’edizione assieme al russo Nikolaj Andrianov, la stella nascente della scuola sovietica – ci racconta Carnoli, classe 1932, ma ancora in splendida forma – Ovviamente il pubblico messicano, di origine latina, faceva più il tifo per noi italiani e il calore che avevamo attorno era davvero incredibile. Quell’incidente tarpò le ali dell’angelo azzurro ed io compresi subito la gravità dell’infortunio. Lui era un ragazzo semplice, modesto, con una gran voglia di far movimento, sempre vicino ai suoi ragazzi, pronto ad aiutare tutti, una gran bella persona”. Un antieroe, insomma, un uomo schivo che non ci teneva a fare il personaggio, un campione in incognito nei panni del professore di educazione fisica, che non faceva mai pesare i suoi trascorsi leggendari, il Clark Kent che insegnava a scuola nascondendo sotto la tuta il body azzurro con il grande scudetto dell’Italia, l’amico di tutti che oggi da tutti è stato ricordato come un amico, come il prof., il collega insegnante dell’Istituto "Francesco De Pinedo", l’allenatore della società di famiglia l’Argos 2001, un ginnasta. Anzi no, in questo caso è l’articolo a fare la differenza, perché Franco Menicheli è stato IL GINNASTA!