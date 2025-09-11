Torino - FGI e J/Medical in convenzione per i ginnasti di Piemonte, Valle d'Aosta e del progetto federale Medaglie Olimpiche 11 Settembre 2025

J/Medical e Federazione Ginnastica d’Italia hanno siglato un accordo di convenzione in forza del quale tutti gli atleti tesserati FGI del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta nonché i ginnasti rientranti nel Progetto Medaglie Olimpiche federale beneficeranno di uno sconto del 10% sul prezzo di listino per le visite di idoneità per la pratica sportiva di tipo agonistico e non - con rilascio delle relative certificazioni, come previsto dal DM 18.02.1982 e successive integrazioni e modifiche – e per le prestazioni di medicina polispecialistica, diagnostica per immagini, fisioterapia e riabilitazione - esclusi gli interventi di chirurgia ambulatoriale complessa ed esami ematourinari.

I beneficiari dell’accordo, per usufruire delle prestazioni sanitarie previste dal Protocollo, dovranno obbligatoriamente presentarsi da J/Medical muniti di un documento d’identità in corso di validità, della tessera sanitaria, di un documento d’iscrizione o di tesseramento (nominativo) in grado di certificare l’appartenenza al CRPVA e/o al progetto M.O. FGI, e di eventuali esami specialistici già effettuati. Qualora il tesserato fosse minorenne e accompagnato da persona diversa dai responsabili genitoriali, inclusi i tutori, l’accompagnatore dovrà presentare delega scritta e firmata da parte del genitore o tutore legale e la copia di un valido documento d’identità del delegante.

Struttura innovativa nel panorama italiano, J/Medical, centro medico polispecialistico e all’avanguardia situato all’interno dell’Allianz Stadium di Torino, nato nel 2016 dalla collaborazione tra Juventus Football Club e il Gruppo Santa Clara, unisce l’expertise del mondo sportivo con la medicina di alta specializzazione, offrendo servizi sia agli atleti professionisti, sia ai cittadini. Da domani anche FGI se ne potrà avvalere per offrirli, in regime di convenzione, ai tesserati piemontesi e valdostani e a quelli del progetto medaglie olimpiche, equiparando, di fatto, la cura dei ginnasti a quella dei calciatori professionisti. Il centro si distingue per l’approccio integrato: diagnostica per immagini di ultima generazione, riabilitazione, medicina dello sport, ortopedia, cardiologia, nutrizione, fisioterapia e numerose altre branche mediche. Fiore all’occhiello è la medicina dello sport, sviluppata a partire dall’esperienza nella gestione della performance e della salute degli atleti della Juventus.

Il pagamento delle prestazioni sanitarie avverrà al momento dell’erogazione delle stesse direttamente da parte dei ginnasti/e interessati e nel rispetto delle scontistiche sopra evidenziate. Gli atleti del Team Italia, così come altri atleti considerati di particolare rilevanza a livello nazionale e internazionale dalla FGI, potranno usufruire di un canale preferenziale per le prenotazioni. Il canale sarà attivato esclusivamente dal Referente Federale Dott. Matteo FERRETTI, medico ortopedico, segretario e membro della Commissione Medica Federale Fgi. Grande soddisfazione per il raggiungimento dell’accordo è stata espressa dai firmatari dello stesso, l’AD di J/Medical Delio Scarano e il Presidente della Federginnastica Andrea Facci, nonché dal massimo dirigente della ginnastica regionale, Daniela Schiavon, e dal suo vice Armando Barchi, a lungo membro della Commissione medica e fisioterapica del Comitato locale.