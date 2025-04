Roma – Si sono svolti i sorteggi della Final Six di Ritmica. Appuntamento il 17 maggio a Torino 29 Aprile 2025

Si sono svolti questo pomeriggio, presso gli uffici della Federginnastica in viale Tiziano 70 a Roma, i sorteggi per le semifinali della Final Six di Ginnastica Ritmica, che assegnerà lo scudetto 2025, alla presenza della Team Manager dei piccoli attrezzi Paola Porfiri. Le tre teste di serie dopo la Regular Season di Serie A1 sono state inserite nei tre gironi e abbinate alle altre tre società che si sono qualificate per la finalissima al Pala Gianni Asti di Torino, che verrà trasmessa in diretta su Sportface Tv a partire dalle ore 15:00 sabato 17 maggio, con l’organizzazione dell’Eurogymnica del presidente Luca Nurchi e lo staff guidato da Marco Napoli e Tiziana Colognese.

Nel girone A si affronteranno l’Armonia d’Abruzzo di Chieti con la San Giorgio ’79 Desio; nel girone B Udinese sfiderà le campionesse in carica della Ginnastica Fabriano; infine, il girone C vedrà confrontarsi la Raffaello Motto di Viareggio e la Forza e Coraggio di Milano.

Contestualmente si sono tenuti i sorteggi per determinare l'ordine di salita delle otto società che si cimenteranno nel playoff-playout di Serie B e C per decidere le ultime due squadre salve o promosse in B per la prossima stagione. Come da estrazione, vedremo in pedana: Evoluzione Danza Angri, Ginnica 3 Roma, Ritmica Levante, Unione Edera Ravenna, Club Giardino di Carpi, Montelupo, Concordia Chivasso e Ritmica Arbostella 1989.

