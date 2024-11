Kitakyushu - L’Italia del Parkour torna in Giappone per la 2ª edizione del Mondiale 07 Novembre 2024

Due anni dopo, i migliori traceur da ogni parte del globo, si ritroveranno nuovamente in Giappone. Questa volta a Kitakyushu, città nel distretto di Fukuoka, che ha dato i natali al presidente della Federazione Internazionale Morinari Watanabe e ha ospitato le rassegne iridate di Artistica e Ritmica nel 2021. Nel 2022 l’Italia Team del Parkour fece il suo esordio mondiale a Tokyo, celebrato con l’argento speed di Andrea Consolini e il bronzo freestyle di Davide Rizzi. Dal 15 al 17 novembre gli azzurri torneranno nel Sol Levante per la 2ª edizione del Campionato Mondiale di Parkour.

Il Direttore Tecnico Nazionale della sezione Roberto Carminucci ha convocato quattro atleti per la rassegna che, per la prima volta, sarà dedicata anche alla categoria junior, anche se l’Italia sarà impegnata soltanto con i senior. Si tratta di Andrea Consolini della Brixia di Brescia, Fausto Vicari della ASD New Sport, Luca Demarchi e Lautaro Chialvo Bantle della Dinamic Gym. Al fianco dei ginnasti, oltre al DTN e capodelegazione, ci saranno il tecnico dello staff nazionale Francesco Venturelli, Marco Bisciaio come ufficiale di gara il fisioterapista Alessandro Calcinaro.

La delegazione partirà lunedì dall’aeroporto di Roma Fiumicino per arrivare, il giorno successivo, in terra giapponese. La competizione, che si svolgerà al Katsuyama Park, uno dei simboli della città, di fronte al Castello di Kokura, prenderà il via venerdì 15 novembre con le qualificazioni del freestyle, proseguirà sabato 16 novembre con la fase preliminare della specialità speed e si concluderà domenica 17 novembre con le relative finali. Vi prenderanno parte circa 120 atleti – tra uomini e donne – provenienti da 40 paesi da tutto il mondo. Il 2° Mondiale di Parkour, inoltre, metterà in palio la qualificazione per i World Games 2025, che si svolgerà a Chengdu, in Cina: a disposizione ci sono dodici posti disponibili per la categoria speed e altrettanti per il freestyle, sia maschili che femminili.

CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE

PROGRAMMA DI GARA