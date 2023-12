Mestre - Inaugurata la nuova palestra della Spes festeggiando i 120 anni della società 18 Dicembre 2023

Si è svolta sabato 16 dicembre l’inaugurazione della nuova palestra in Vicolo della Pineta 5 a Mestre costruita a tempo di record vicino alla “Casa” della Spes la cui ristrutturazione è terminata nel 2022. Alla cerimonia, iniziata con il taglio del nastro e benedizione da parte di don Riccardo Redigolo, direttore della Pastorale Giovanile della Diocesi, è intervenuto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, insieme al vicesindaco con delega allo Sport, Andrea Tomaello, all'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, al consigliere comunale nonché presidente della X Commissione Sport di Venezia, Matteo Senno, al presidente della Spes Mestre, Simone Cecchinato, al presidente della Federazione Ginnastica, Gherardo Tecchi, al presidente del Comitato regionale veneto, Dario Martello, al presidente dell'AIPD, Federico Dabalà, alla presidente Special Olympics Veneto, Betty Pusiol e alla vicepresidente di Panathon Mestre, Valentina Di Rienzo. Non sono mancati gli agonisti delle sezioni maschile e femminile del sodalizio, nonché la squadra che partecipa al campionato di Serie A con Nicolò Mozzato e Ares Federici, ai quali il sindaco Brugnaro ha consegnato una targa di riconoscimento. E’ stato proprio il sindaco Luigi Brugnaro a sostenere l’idea di ristrutturare la vecchia e gloriosa palestra SPES nell’autunno del 2017 con una visita a sorpresa in palestra dopo la vittoria della Spes nel campionato di Serie A1 di quell’anno. Il sindaco promise di voler ristrutturare e mettere a norma la palestra e di costruirne una a fianco in modo da ampliare l’offerta sportiva e sociale al territorio.

Ed è stato proprio il sindaco a tagliare il nastro insieme al presidente federale Gherardo Tecchi, per la gioia di tutti i presenti. Soddisfazione per la società mestrina che quest’anno ha raggiunto quota 450 iscritti e che sta utilizzando la palestra appena costruita per l’attività di base e la palestra rimodernata per l’attività agonistica. Il 2023 per la SPES è stato un anno magico per la promozione in serie A2 e per il rientro alle gare di Nicolò Mozzato dopo il brutto infortunio e per il consolidarsi del movimento degli Special Olympics. Sul palco c’erano i due atleti della Nazionale azzurra di Ginnastica Artistica maschile, il presente della Spes Mestre, Nicolò Mozzato e Ares Federici. Mancava Stefano Patron impegnato in Germania con la Bundesliga.

"Sono qui tra amici perché è proprio qui che ho cominciato a respirare aria di ginnastica. All’epoca Bruno Grandi mi fece innamorare della Ginnastica e spesso venivo a Mestre nei weekend in cui ci si allenava in collegiale. Qui abbiamo festeggiato i 150 anni della Federazione, la prima federazione italiana. Sono qui in una palestra dove si continuano a sfornare campioni, ma dove ci si impegna anche nel sociale, perché la ginnastica deve essere per tutti, anche per i ragazzi con disabilità. Grazie al Sindaco Brugnaro, l’uomo del fare e non del dire perché grazie a lui questa nuova palestra è realtà", ha detto il presidente della FGI Gherardo Tecchi ringraziando il primo cittadino di Venezia. "Io sono venuto per ringraziarvi, per ringraziare le persone che si appassionano, che vengono qui tutti i giorni, che portano i bambini con qualsiasi tempo. Noi dobbiamo facilitare queste persone con gli interventi sulle infrastrutture e sulle attrezzature. Il comune ha investito molto nello sport e tra poco vedremo i frutti perché gli investimenti alzeranno il livello. Adeguando gli impianti sul territorio possiamo far sì ad esempio, che la Spes possa organizzare una gara in un impianto più grande. Siamo stati noi a costruire la palestra nuova e a ristrutturare quella originale…ma per fare in modo che i ragazzi della nazionale tornassero qui a mestre ad allenarsi perché per la mancanza di attrezzature andavano ad allenarsi a Padova. Quindi il grazie va a loro per quello che stanno facendo con passione", ha detto il sindaco Brugnaro. Il presidente della Spes Simone Cecchinato ha ringraziato tutti i presenti per la presenza: "Abbiamo tra le nostre fila due nazionali e dietro sta crescendo un vivaio di ginnasti di alta specializzazione che un giorno potrebbero essere i futuri nostri campioni. La nuova palestra è stata costruita grazie al sostegno del sindaco che un giorno nel 2017 dopo la vittoria della Spes nel campionato di Serie A con una visita a sorpresa ha promesso la ristrutturazione anche della vecchia palestra".