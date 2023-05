Bari - Continua il percorso di formazione dei dirigenti sportivi della Federazione Ginnastica d’Italia 09 Maggio 2023

È ripreso, lungo tutta la penisola, il percorso formativo per dirigenti sportivi della Federazione Ginnastica d’Italia. Un programma ricco e articolato; sviluppato da Roberto Ghiretti e dai suoi collaboratori, tra cui Giuliano Sinibaldi, che trasferiranno le proprie competenze alle società sportive affiliate alla FGI. Il percorso, iniziato a Bari lo scorso week end, si declina tra maggio e giugno su cinque appuntamenti in presenza a Bari, Catania, Torino, Firenze e Cagliari. Parallelamente in giugno si svolgeranno due corsi on line per i comitati regionali di Friuli, Basilicata, Molise, Calabria e Trento/Bolzano. Nel corso delle giornate saranno trasferite le informazioni e i suggerimenti necessari a garantire la migliore gestione ed evoluzione per lo sviluppo dell’associazionismo sportivo, analizzando nuovi modelli di gestione per la crescita delle società. Saranno anche indicate nozioni sulle safeguarding policies e sulle attività e collaborazioni messe in campo dalla FGI.

Una parte importante della giornata formativa sarà quella dedicata alle principali novità in termini di riforma dello sport, lavoro sportivo e attività amministrative: tematiche assai importanti nella economia e organizzazione societaria. La Federazione avvierà, inoltre, nel mese di settembre, un nuovo programma di formazione online, dedicato a una selezione di sessanta “under 35”, individuati dai presidenti dei comitati regionali e della FGI, per iniziare un percorso di formazione della futura classe dirigente. Il programma vedrà la presenza di professionisti del mondo sportivo e no, e di docenti interni che accompagneranno i futuri dirigenti verso una formazione completa, con nozioni di management, comunicazione, marketing, amministrazione, organizzazione eventi e molto altro.

Il Progetto si svilupperà in dodici incontri e terminerà entro dicembre. Infine, il 23 giugno, in occasione della manifestazione “Ginnastica in Festa, Summer Edition”, presso l’aula magna del quartiere fieristico di Rimini, verrà realizzato un convegno gratuito che analizzerà lo stato dell’arte della riforma dello sport (in vigore dal 1° luglio 2023 per quanto riguarda la parte inerente il lavoro sportivo e l’abolizione del vincolo sportivo) e le tematiche sulla giustizia sportiva endofederale, stimolando un momento di confronto con domande e risposte aperte. Al fine di permettere la partecipazione di un ampio numero di partecipanti sarà programmata una diretta streaming sul canale YouTube della FGI. Il giorno successivo poi i lavori proseguiranno con i presidenti e i delegati regionali convocati per la Consulta dal presidente FGI Gherardo Tecchi, alla presenza anche dei componenti del Consiglio Direttivo Federale.