Guimaraes - L'Italbaby va all-in: gli azzurrini in tutte le finali del Mundialito di Aerobica 12 Giugno 2022

Buona pure la seconda! L'Italbaby di Ginnastica Aerobica va all-in e si prende il pieno di finali di specialità che la 10ª edizione della World Age Group Competition ha messo a disposizione. Gli azzurrini chiamati dalla Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti non sbagliano un colpo e quest'oggi si giocheranno con grandi aspettative i titoli iridati di categoria. Il Trio formato da Elena Ciccarelli dell'Artistica Porto Sant'Elpidio, Giorgia Giancristoforo dell’Anxa Gym e Linda Sanna dell’Aerobic Evolution è risultato il quarto al mondo in qualifica con il punteggio di 18.250, a solo mezzo punto dalla Gran Bretagna in prima piazza. Medesimo risultato e altrettanti applausi per il Gruppo azzurro composto dalla stessa Giancristoforo (al posto di Chiara Beretta dell’Aerobic Fusion), Virginia Campodonico dell’ASD Entella, Guenda Cherubini della Ginnastica Macerata, Maria Chiocca del California Center Club ed Eva Iurlaro della Fitness Trybe: il pass per la fnale è assicurato dal 18.100, quarto miglior punteggio di qualifica. Una soddisfazione enorme anche per il giovanissimo Manuel Garavaglia, in gara per l'individuale maschile dell'Age Group. Il ginnasta della società Sport Insieme ha strappato la qualificazione con un ottimo 17.500, alle spalle di mezzo punto soltanto dallo spagnolo Eric Gutierrez.

Oggi dunque rivedremo tutti gli italiani in gara per le finali di ogni specialità, compresi coloro che si erano qualificati nella giornata di apertura del Mundialito: Pierpompeo Semerano del Laboratorio Benessere nell'individuale maschile, Elena Ciccarelli nel femminile e la stessa ginnasta, nella coppia mista con Francesco Salvato della Polisportiva Ghisalbese.

La delegazione è guidata dall’ex campionessa di Aerobica, nonché consigliera federale, Michela Castoldi, con i tecnici Arianna Ciucci, anche Responsabile della Squadra giovanile e Giorgio Illiano e dall’ufficiale di gara Gloria Gastaldi. In Portogallo è presente anche Monica Darone, convocata dalla FIG come Capo Giuria sia per gli Junior che per i Senior.

RISULTATI

Qualifiche Trio

Qualifiche Gruppo

Qualifiche I/M Age Group

Di Giorgia Baldinacci