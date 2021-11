Dubai - Le Farfalle della Ritmica e la DTN Maccarani protagoniste All'Italian Sports Day di Expo2020 24 Novembre 2021

Nel padiglione Italia a Dubai, all’interno della cornice dell’Expo 2020, sono stati celebrati i fantastici successi azzurri di un anno speciale e i protagonisti che onorano e danno lustro al Paese con le loro imprese. L’Italian Sports Day ha declinato il movimento nelle sue innumerevoli proiezioni vincenti, offrendone una visione ‘universale’ dal punto di vista agonistico, economico e progettuale. La giornata è stata aperta dal saluto di Paolo Glisenti, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2020 e dai messaggi introduttivi del Sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e del Presidente del CIP, Luca Pancalli, nel panel “La Bellezza dello Sport”. "Siamo portatori di un valore, quello di essere italiani, e lo siamo soprattutto quest'anno per quanto abbiamo fatto - ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò Magari - Tra qualche anno ci saranno persone più importanti, più colte e capaci di noi, persone del cinema, del teatro, della letteratura, della scienza o dell'università, ma in questo momento lo sport e l'Italia Team uniscono tutti nella bellezza in un momento meraviglioso. Dietro ai successi non c'è casualità, ma tanto lavoro - ha proseguito il numero uno dello sport italiano - Poi ci sono le variabili, certo, ma il nostro obiettivo è utilizzare al massimo il nostro talento. L'Expo è una cassa di risonanza che permette di raccontare al mondo lo sport italiano: vogliamo che questo momento continui". Folta la presenza di atlete ed atleti, a partire dagli ori di Tokyo 2020 Ruggero Tita e Caterina Banti (Vela – Nacra 17), Antonella Palmisano (Atletica – Marcia 20 km) e Luigi Busà (Karate – Kumite) per passare poi agli argenti della sciabola a squadre Luca Curatoli ed Enrico Berrè e le Farfalle medaglie di bronzo della ginnastica ritmica, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea, accompagnate dalla DTN della Nazionale e membro di Giunta CONI, Emanuela Maccarani. A rappresentare il mondo paralimpico, invece, la medaglia d’oro a Tokyo nel nuoto, Simone Barlaam, Vincenza Petrilli, argento nel tiro con l’arco e Veronica Yoko Plebani, bronzo nel paratriathlon. Nel panel "Donne e Sport" protagoniste Novella Calligaris, Emanuela Maccarani, Vincenza Petrilli, Antonella Palmisano e Caterina Banti con le loro esperienze di successo e la testimonianza del ruolo rivestito dallo sport per valorizzare le loro ambizioni, dando voce al talento.

Foto www.coni.it