Montpellier - Ottime prestazioni per gli azzurri nella semifinale speed della World Cup di Parkour 29 Maggio 2022

Si è conclusa la World Cup di Parkour, che si è svolta questo weekend a Montpellier, in Francia. Ieri lo splendido successo nella finale del freestyle, con la medaglia di bronzo di Fausto Vicari della New Sport e il quarto posto di Davide Rizzi della Roma 70, oltre le ottime prove di Diego Minestrini dell'Alma Juventus e Mario Russo della Campania 2000. Oggi, invece, si è svolta la semifinale a dodici della specialità speed – con le sfide uno contro uno – che ha visto protagonisti altri gli tre ginnasti azzurri. Peccato per Andrea Consolini della Brixia Brescia che, pur con il secondo miglior tempo di 19,87, prende una penalità di 2 secondi e la squalifica per aver toccato una linea laterale e purtroppo non entra nella finalissima a sei. Belle le prestazioni di Rosario Barile della Campania 2000 e Nicholas Visintin della Dinamic Gym, entrambi in gara nella semifinale speed. “Torniamo a casa contenti e pronti per nuove esperienze. Comunque i risultati sono stati ottimi, con cinque ginnasti nelle finali e una medaglia nel freestyle”, ha commentato il Direttore Tecnico della sezione Roberto Carminucci, che ha guidato la delegazione italiana, completata dai tecnici del Team Nazionale Marco Bisciaio e Francesco Venturelli.

Di Giorgia Baldinacci