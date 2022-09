Montpellier - Fausto Vicari vince il bronzo nella finale di World Cup: è la seconda medaglia nella storia della FGI 28 Maggio 2022

Grande successo per l'Italia Team di Parkour nella finale freestyle della World Cup di Montpellier, in Francia. Il ginnasta Fausto Vicari della New Sport ha vinto la medaglia di bronzo grazie ai 22 punti, alle spalle dello svedese Elis Tornhall e del greco Ioakelm Theodoris. È la seconda medaglia della sezione nella storia della Federazione Ginnastica d'Italia. Ottima quarta piazza per l'altro azzurro in gara, Davide Rizzi della Roma 70, finito ai piedi del podio per appena un punto.

Oggi, inoltre, si sono disputate le qualifiche della specialità speed, che hanno visto gli azzurri dire ancora la loro con un'ottima prestazione che è valsa la finale di domani a Nicholas Visintin della Dinamic Gym e Andrea Consolini della Brixia Brescia. La delegazione italiana in Francia è guidata dal Direttore Tecnico Nazionale Roberto Carminucci ed è completata dai ginnasti Rosario Barile e Mario Russo della Campania 2000, Diego Minestrini Alma Juventus - tutti con ottimi piazzamenti - e dai tecnici della Nazionale Marco Bisciaio e Francesco Venturelli.

Di Giorgia Baldinacci

CLASSIFICA FINALE FREESTYLE