Montpellier - Fausto Vicari e Davide Rizzi centrano la finale freestyle nella World Cup di Parkour 27 Maggio 2022

Inizia alla grande l'avventura dell'Italia Team di Parkour nella World Cup di Montpellier, in Francia, in scena fino a domenica 29 maggio. Il gruppo azzurro, guidato dal Direttore Tecnico Nazionale Roberto Carminucci, fa l'en plein di qualifiche nella prima giornata dedicata alla specialità del freestyle. Infatti, Fausto Vicari della New Sport e Davide Rizzi della Roma 70 centrano la finale, rispettivamente con il sesto (22.5 punti) e il settimo (22.00 punti) posto. “E' un ottimo risultato – ha detto il DTN della sezione – su 38 atleti abbiamo due qualificati in finale ed è il numero massimo consentito per ogni nazione. Soltanto l'Italia e la Francia ci sono riuscite. È stata una bellissima competizione, molto difficile e questo è un ottimo risultato. Bravi anche gli altri due ginnasti azzurri, Diego Minestrini dell'Alma Juventus di Fano e Mario Russo della Campania 2000 che hanno chiuso a metà classifica”, ha concluso Carminucci. La sfida tra i migliori otto andrà in scena domani, quando si terranno anche le qualifiche della specialità speed, che vedrà impegnati Rosario Barile della Campania 2000, Nicholas Visintin della Dinamic Gym e Andrea Consolini della Brixia Brescia, primo medagliato nella storia della FGI. La delegazione azzurra è completata dai tecnici della Nazionale Marco Bisciaio e Francesco Venturelli.

Di Giorgia Baldinacci

CLASSIFICA QUALIFICAZIONI FREESTYLE