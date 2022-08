Montpellier - Al via domani la World Cup di Parkour. Azzurri all'esordio nel 2022 26 Maggio 2022

Si aprirà domani la World Cup di Parkour, in scena a Montpellier, in Francia, fino a domenica 29 maggio. Il Direttore Tecnico Nazionale Roberto Carminucci ha convocato, per il primo appuntamento internazionale che coinvolge l'Italia in questa stagione sportiva 2022, sette ginnasti del gruppo azzurro: Rosario Barile e Mario Russo della Campania 2000, Andrea Consolini della Brixia Brescia - primo medagliato nella storia della FGI - Diego Minestrini dell'Alma Juventus di Fano, Davide Rizzi della Roma 70, Fausto Vicari della New Sport e Nicholas Visintin della Dinamic Gym. La delegazione è guidata dal DTN Carminucci e completata dai tecnici della Nazionale Marco Bisciaio e Francesco Venturelli.