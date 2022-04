Baku - Doppietta azzurra di finali, De Rosa a cavallo e Macchini a sbarra. Infortunio per Mozzato 01 Aprile 2022

Seconda e ultima giornata di qualificazioni nella tappa conclusiva del circuito di World Cup 2022 di Ginnastica Artistica maschile, in scena fino a domenica 3 aprile alla Milli Gimnastika Arena di Baku, in Azerbaijan. E' arrivata un’altra doppietta azzurra di finali di specialità, da seguire in diretta – sia sabato 2 che domenica 3 aprile dalle ore 10:00 italiane – sul canale YouTube della Federazione Ginnastica d’Italia.

Carlo Macchini vola, come sa fare, sulla sbarra azera e con il miglior punteggio di gara (14.300) ha strappato il pass per la Final Eight. Il lituano Robert Tvorogal e l’israeliano Alexander Myakinin inseguono a distanza di neanche un decimo, ma l’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato ha tutta la voglia di ripetersi dopo la medaglia d’oro conquistata nell’ultima Coppa del Mondo a Il Cairo. Edoardo De Rosa, invece, è stato bravo a domare il cavallo con maniglie conquistando la seconda finale di giornata. Il ginnasta dell’Ares di Cinisello Balsamo è balzato in sella con il terzo punteggio della specialità (14.233), finendo dietro soltanto al kazako Nariman Kurbanov e al francese Cyril Tommasone. Salvatore Maresca, dopo aver essere tornato ieri sul quadrato del corpo libero, quest’oggi si è cimentato anche nel volteggio per ampliare il suo bagaglio di attrezzi, oltre ai suoi anelli, nei quali lo rivedremo impegnato nella finale di domani alle ore 11:00 italiane. De Rosa e Macchini, invece, torneranno in pedana domenica: la finale al cavallo inizierà circa alle 10:30 mentre quella alla sbarra chiuderà il programma di gara a partire dalle 11:00.

Purtroppo da Baku, però, arriva anche la notizia dell’infortunio occorso a Nicolò Mozzato, all’arrivo del secondo salto di qualificazione al volteggio. Il ginnasta della Spes Mestre si sta sottoponendo agli opportuni accertamenti diagnostici ed è insieme al suo allenatore Gianmatteo Centazzo e a tutta la delegazione azzurra, completata dal tecnico della Ginnastica Salerno Marcello Barbieri e dall’ufficiale di gara Fulvio Traverso. Di certo non potrà prendere parte alla finale al corpo libero di domani, al suo posto subentrerà la prima riserva, il kazako Milad Karimi.

RISULTATI QUALIFICHE