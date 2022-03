Cantanhede - L'Aerobica senior e junior vola in Portogallo per il primo appuntamento internazionale del 2022 22 Marzo 2022

Primo appuntamento internazionale per la Ginnastica Aerobica italiana che sarà impegnata nei prossimi giorni, sia con atleti senior che junior, con la World Cup e l’International Open Competition, in scena dal 23 al 27 marzo, a Cantanhede in Portogallo. A guidare la delegazione azzurra, in partenza quest’oggi, ci sarà la Direttrice Tecnica Nazionale Luisa Righetti, insieme all’ufficiale di gara Monica Darone e ai tecnici federali Galina Lazarova ed Emanuele Pagliuca.

La competizione portoghese prenderà il via con l’International Open Competition, dal 23 al 27 marzo, al quale prenderanno parte Nicole Alighieri (Artistica Porto Sant’Elpidio), Riccardo Cenci (Ginnastica Agorà), Lucrezia Rexhepi (Ginnastica Valentia), Elisa Marras, Andrea Colnago e Alice Pettinari (Aerobica Evolution). Inoltre, Francesco Blasi (Ginnastica Macerata), Matteo Falera (Ginnastica Agorà) e Gaia Laurino (California Center Club) prenderanno parte sia allo IOC che alla tappa di Coppa del Mondo, in scena 25 al 27 marzo. Insieme a loro vedremo impegnati alla Sports Hall “Os Marialvas” i senior italiani Sara Cutini (Artistica Porto Sant’Elpidio), Davide Nacci e Francesco Sebastio (Ginnastica Francavilla) e Marcello Patteri (Polisportiva Mistral).

CIRCOLARE DI CONVOCAZIONE