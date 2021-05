Pesaro - Si alza il sipario sulla World Cup, Farfalle in finale alle 5 palle. Agiurgiuculese e Raffaeli, voglia di riscatto 28 Maggio 2021

Si è alzato il sipario sul teatro della Vitrifrigo Arena di Pesaro, in scena l’epilogo del circuito internazionale con la dodicesima edizione della World Cup di Ginnastica Ritmica, dopo le tappe di Sofia, Tashkent e Baku, a pochi giorni dagli Europei di Varna in Bulgaria (9-13 giugno). In pedana le Farfalle della Squadra Nazionale della DTN Emanuela Maccarani - gli avieri dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean (Ardor Padova) e la riserva Laura Paris (Moderna Legnano) - hanno aperto l'All-Around con l'esercizio alle cinque palle sulle note di “Butterfly-Ninja” di Maxime Rodriguez, valutato dalla giuria 43.250 e valido per la quinta piazza provvisoria. Al giro di boa del concorso generale dei gruppi, in testa la Russia con il punteggio di 45.950, alle sue spalle la Bulgaria con il parziale di 45.500, la terza posizione al momento è della Bielorussia (45.300 pt.).

Quest'oggi si è svolta anche la prima parte del concorso generale individuale, che ha visto protagoniste le due italiane Alexandra Agiurgiuculese e Sofia Raffaeli, impegnate con cerchio e palla. Purtroppo, qualche errore ha macchiato il loro esordio in World Cup e non sono riuscite ad accedere a queste prime finali: Sofia è la prima riserva al cerchio, Alexandra la prima esclusa alla palla. La ginnasta della Faber Fabriano, allenata da Julieta Cantaluppi, si trova al 10° posto provvisorio, grazie al parziale di 47.550 punti dato dai due attrezzi, al cerchio 24.100 pt. e alla palla 23.450 pt. Invece, l'aviere del Gruppo Sportivo di Vigna di Valle, allenata all'ASU di Udine da Spela Dragas e Magda Pigano, si trova in 14esima posizione a metà gara con il totale di 47.250, frutto del punteggio di 22.100 al cerchio e di 25.150 alla palla. La classifica generale è al momento guidata dalle due gemelle russe, Dina e Arina Averina, rispettivamente prima e seconda (56.500 pt. e 56.275 pt) con l'israeliana Linoy Ashram a rincorrerle in terza piazza.

Domani si chiuderà l'All-Around della Coppa del Mondo nella città di Rossini, di nuovo in diretta sul canale Youtube della Federginnastica. Le squadre si cimenteranno con l'esercizio misto (3 cerchi e 4 clavette) mentre le individualiste chiuderanno il programma con clavette e nastro. Le finali di specialità di domenica verranno trasmesse in diretta su La7 (in streaming su La7.it) dalle ore 14.10 alle 18.40 con il commento del bronzo di Londra 2012 Marta Pagnini.

Peccato per la mancanza di pubblico a incitare le azzurre, come nelle precedenti undici edizioni organizzate dal COL Turismo & Sport, presieduto dalla team manager FGI Paola Porfiri. La delegazione italiana, guidata dai consiglieri Grazia Ciarlito, Marina Piazza e dal membro del comitato tecnico mondiale Daniela Delle Chiaie, non ha fatto però mancare il proprio sostegno.

Credit Luca Agati/FGI

