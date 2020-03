#DistantiMaUniti e #andràtuttobene. I Bambini e i Campioni in prima fila contro il Covid-19! 13 Marzo 2020

Un arcobaleno e la scritta “andrà tutto bene” opera dei bambini di tutta Italia: da Nord a Sud, da Cremona a Palermo, passando per la Puglia, l’iniziativa per sconfiggere il Coronavirus con gli occhi e la creatività dei bambini sta prendendo in queste ore sempre più piede. L’hashtag #andràtuttobene era stato lanciato nei giorni scorsi, e da allora, è rimbalzato sui principali social come Facebook ed Instagram oltre che su centinaia di post-it, tappezzati nelle principali città italiane colpite dal Coronavirus.

Lo “slogan” contro il Coronavirus è al centro, da pochi giorni, anche dei disegni dei bambini. Realizzati su cartoni o lenzuola e appesi ai balconi delle case italiane, gli “attacchi d’arte” dei più piccini sono un modo originale e colorato per rispondere, con ottimismo, alla paura e alla psicosi da contagio di Coronavirus. Una valida alternativa per esorcizzare la paura e l’attesa, per ingannare il tempo del #iorestoacasa e per dare un messaggio di speranza, in un momento in cui si ha solo bisogno di lanciare onde di positività. La Federazione Ginnastica d’Italia ha aderito anche alla campagna governativa #DistantiMaUniti, trasmessa in TV e virale sui Social, alla quale hanno preso parte Vanessa Ferrari, impegnata nel week end in Coppa del Mondo a Baku (Diretta su DAZN e FGI YouTube), Giorgia Villa e le farfalle della Ritmica.