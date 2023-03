Atene - Una Squadretta doppiamente d'oro! Quante finali per le azzurre all'Aphrodite Cup 12 Marzo 2023

Quest'oggi si sono svolte le finali di specialità, a conclusione del torneo internazionale denominato Aphrodite Cup, in scena nel weekend ad Atene. Dopo l'ottimo esordio di ieri, la Squadretta junior, plasmata dalle tecniche Germana Germani e Chiara Ianni alla corte di Pescara., composta da Virginia Cuttini (Eurogymnica Torino), Gaia F. D’Antona e Cristina Ventura (Gymnasium Gravina), Elisa Dobrovolska (Armonia d’Abruzzo), Caterina Maltoni (Cervia Ginnastica) e Bianca Vignozzi (Etruria Prato), ha conquistato una doppia medaglia d'oro nelle final eight alle 5 funi, battendo la Bulgaria con 29.750 punti, e alle 5 palle con 28.700 punti facendo meglio delle padrone di casa della Grecia.

Tantissime anche le finali senior nella quali sono impegnate tutte e tre le ginnaste italiane. Sofia Sicignano della Raffaello Motto di Viareggio ha sfiorato altri successi personali, chiudendo ai piedi del podio sia nella final eight al cerchio (31.500 pt.) che in quella alla palla (30.750 pt.) per una manciata di decimi; in questa seconda finale c'era anche Giulia Dellafelice dell'Aurora Fano, che si piazza immediatamente alle spalle della collega di Nazionale al 5° posto. Viola Sella della Forza e Coraggio difende il tricolore nella sfida tra le migliori alle clavette, che la vede al sesto posto con lo score di 27.550. Stesso piazzamento anche nell'ultima finale, quella al nastro (26.950 pt.), nella quale è stata ancora protagonista la ginnasta del club di Viareggio: purtroppo però finisce di nuovo ai piedi del podio con 28.550 punti e tre prestazioni maiuscole.

In gara anche le due giovanissime juniores Asia Fedele (Armonia d’Abruzzo) e Chiara Puosi (Raffaello Motto). Nel concorso generale di ieri hanno portato in pedana soltanto due attrezzi (quindi non sono rientrate in classifica) ma hanno ottenuto il pass, rispettivamente, alla palla e al cerchio. Qualche errore ha macchiato le loro finali ma le primissime esperienze sui palcoscenici internazionali regalano sempre tanta emozione. La delegazione è completata dall’ufficiale di gara, nonché capo missione, Maria Isabella Zunino Reggio e dalle tecniche delle individualiste azzurre senior e junior Francesca Cupisti, Nani Londaridze e Daniela Vergani.



RISULTATI